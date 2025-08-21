Diese Pläne haben es in sich – Flughafen Köln/Bonn mit Änderungen im Winter

Am Flughafen Köln/Bonn stehen im Winter spannende Neuerungen an. Bisher bediente nur Emirates die Strecke nach Dubai. Doch noch in diesem Jahr ergänzt eine weitere Fluggesellschaft das Angebot um zusätzliche Verbindungen und Destinationen. Auch Eurowings baut ihre Präsenz in der Region Nahost aus.

Die Kapazitäten nach Dubai werden am Flughafen Köln/Bonn aufgestockt. Statt drei gibt es jetzt vier wöchentliche Flüge. Zusätzlich plant Eurowings wöchentlich drei neue Verbindungen nach Dschidda in Saudi-Arabien. Auch eine Strecke nach Erbil im Irak kommt hinzu, die mittwochs bedient wird.

Flughafen Köln/Bonn baut Verbindungen aus

Eurowings stärkt damit nicht nur die Angebote ab Köln/Bonn, sondern auch andere deutsche Flughäfen. So bietet die Airline ab Düsseldorf eine neue Direktverbindung nach Dubai an, die dreimal wöchentlich durchgeführt wird. Auch andere Standorte werden besser mit der Golfregion vernetzt, wie „come-on.de“ berichtet.

+++ Frau geht immer wieder mit bissigem Hund in NRW spazieren – nach drei Jahren passiert es +++

Laut Jens Bischof, dem CEO von Eurowings, zählen die Verbindungen in die Golfregion „zu den beliebtesten und erfolgreichsten Strecken im Winterflugplan“. Dieses Ausbautempo unterstreicht die Bedeutung der Region für Flüge zu beliebten Reisezielen und für die Verbindung von Familien in ihren Ursprungsländern.

Mehr Optionen am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn bleibt dabei einer der wichtigsten Standorte im Streckennetz von Eurowings. Neben Düsseldorf, Berlin, Stuttgart und Hannover bietet der Flughafen Köln/Bonn nun ein besonders breites Spektrum an Verbindungen nach Dubai und darüber hinaus. Die Reisemöglichkeiten wachsen kontinuierlich.

+++ 91 Jungtiere in NRW-Zoo geboren – doch plötzlich sind alle weg! +++

Insgesamt erweitert Eurowings die Frequenz für Flüge nach Dubai deutlich. „Zusammen mit dem Angebot ab Köln/Bonn, Berlin, Stuttgart und Hannover bieten wir mit 28 wöchentlichen Flügen so viele Verbindungen an wie nie zuvor“, sagt der CEO von Eurowings. Diese Steigerung festigt die Position von Düsseldorf und Köln/Bonn.

Mehr Themen:

Neu für Reisende am Flughafen Köln/Bonn, wie „come-on.de“ berichtet: wöchentlich vier Flüge nach Dubai, drei nach Dschidda und wöchentliche Flüge nach Erbil. Mit diesen Ergänzungen baut der Flughafen Köln/Bonn seine Rolle als wichtiges Drehkreuz für Verbindungen in den Nahen Osten weiter aus.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.