Flughafen in NRW streicht Direktflüge – Passagiere können nur zuschauen

Reisende in NRW müssen sich bald auf Einschränkungen zwischen Köln/Bonn und London einstellen. Ab Frühjahr 2026 stellt British Airways die Direktflüge zwischen dem Flughafen Köln/Bonn und London-Heathrow ein.

Die letzte Verbindung wird am 28. März stattfinden, wie aus dem Online-Flugplan der Airline hervorgeht. Auch die Direktverbindung nach Stuttgart wird gestrichen.

NRW: Standortkosten machen Flüge unrentabel

Die Entscheidung, den Flughafen Köln/Bonn nicht weiter anzufliegen, hängt laut Pressesprecher insbesondere mit den hohen Standortkosten in Deutschland zusammen. Insbesondere die Luftverkehrsteuer erschwert die wirtschaftliche Entwicklung der Flughäfen in NRW und ganz Deutschland, was auch der Flughafen Köln/Bonn laut dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ zunehmend zu spüren bekommt.

British Airways erklärte, dass die Entscheidung auf einer umfassenden Analyse basiere, die veränderte Marktbedingungen in Deutschland widerspiegle. Der Pressesprecher des Flughafens sprach von einem generellen Trend: „Hohe Standortkosten führen dazu, dass Airlines Flugzeuge ins Ausland verlegen und somit wichtige Direktverbindungen für Menschen und die Wirtschaft wegfallen.“

NRW-Standorte fordern gerechtere Luftverkehrskosten

Die Fluggesellschaft Eurowings steuert weiterhin London-Heathrow vom Flughafen Köln/Bonn an, zudem verbindet Ryanair den Standort mit London-Stansted. Dennoch bedauert der Flughafen den Verlust British Airways seit deren Rückkehr 2023. Die Airline hatte bereits zwischen 2019 und 2020 ihre Flüge nach Köln/Bonn eingestellt und kehrte erst drei Jahre später zurück.

Die Flughafenbetreiber in NRW fordern politische Lösungen, um wettbewerbsfähige Bedingungen für deutsche Airports zu schaffen. „Spürbare Entlastungen bei den Standortkosten sind notwendig, um wichtige Verbindungen zu sichern“, betonte der Pressesprecher. Während Eurowings und Ryanair weiterhin Flüge zwischen Köln und London anbieten, sorgt der erneute Rückzug von British Airways für Unmut und weckt Sorgen um die Zukunft deutscher Flughäfen.

Die Einstellung der Flüge zeigt die Herausforderungen für Fluggesellschaften und Flughäfen in Deutschland. Die steigenden staatlichen Standortkosten erschweren den Betrieb, besonders in NRW. Passagiere bleiben jedoch nicht komplett ohne Optionen, um London unkompliziert zu erreichen.