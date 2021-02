Flughafen Köln/Bonn: Neues Corona-Testzentrum eröffnet – Passagieren fällt deutliche Veränderung auf

Im Test-Zentrum am Flughafen Köln/Bonn wird ein Abstrich genommen. (Archivbild)

Wer zurzeit aus dem Urlaub kommt und aus einem Risikogebiet, der muss sich auf den Coronavirus testen lassen. So auch am Flughafen Köln/Bonn.

Am Flughafen Köln/Bonn hat nun ein neues Testzentrum von Centogene eröffnet. So will man laut Unternehmen auf die zu erwartenden höheren Test-Kapazitäten reagieren.

Neues Testzentrum am Flughafen Köln/Bonn

Was einigen Passagieren allerdings auffällt: Die Kosten der Tests haben sich geändert.

Denn jeder Einreisende muss verpflichtend einen Corona-Test machen und diesen seit Dezember 2020 selbst bezahlen. Ausnahmen gelten teilweise nur für Berufspendler.

Jeder muss sich auf das Virus testen lassen, wenn er aus einem Risikogebiet kommt. (Symbolbild) Foto: dpa

Kosten für PCR-Test sind gestiegen

Wie manche Passagiere festgestellt haben, ist der Preis für einen PCR-Test von 59 auf 69 Euro gestiegen. Diese Preise gelten bereits in den City-Zentren und sollen nun auch an Flughäfen gelten, teilt das Unternehmen mit.

„Das Ergebnis ist in 95 Prozent der Fälle in 24 Stunden verfügbar. Die Preise bezüglich kürzeren Befundlaufzeiten bleiben unverändert“, heißt es in einer Mitteilung.

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

Der Flughafen Köln/Bonn liegt auf dem Kölner Stadtgebiet

Der internationale Flughafen ist die Basis der Fluggesellschaft Eurowings

2018 zählte der Flughafen Köln/Bonn fast 13 Millionen Passagiere

bis zum Stadtzentrum von Köln sind es 12 Kilometer, nach Bonn 16 Kilometer

2019 lag er auf Platz 7 der Passagierzahlen in Deutschland

--------------------

Im Gegenzug wurden die Kosten für einen Antigen-Schnell-Test von 79 auf 59 Euro gesenkt. Hierbei sind die Ergebnisse meistens innerhalb von 90 Minuten vorhanden.

Reisende aus Hochinzidenzgebieten müssen negativen Test bereits dabei haben

Wer übrigens aus einem Hochinzidenz-Gebiet (Bsp. Tschechien) oder einem Virus-Varianten-Gebiet (Bsp. Groß Britannien) anreist, ist laut RKI verpflichtet, bereits bei Einreise einen Nachweis (ärztliches Zeugnis oder Testergebnis) über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mitzuführen und auf Anforderung der zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Behörde vorzulegen.

Dieser Test darf frühestens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein. (fb)