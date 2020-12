DAS ging mal mächtig nach hinten für den Flughafen Köln/Bonn los!

Das Coronavirus hat die Welt noch immer im Würgegriff. Weltweit sind laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) mehr als 1,6 Millionen Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In Deutschland sind über 23.500 Personen ums Leben gekommen, mehr als 1,3 Millionen sind infiziert worden. Umso mehr sehnt sich der Großteil der Deutschen nach einem Impfstoff, der zumindest einen schweren Krankheitsverlauf verhindern und so wieder die Rückkehr in ein „normales“ Leben ermöglichen soll.

Flughafen Köln/Bonn teilt Bilder von Corona-Impfstoff – doch mit den Reaktionen rechnet er nicht

Die Lösung liegt nahe, denn: Als erster Impfstoff aus dem Westen hat die deutsche Firma Biontech aus Mainz und ihr US-Partner Pfizer bereits Zulassungen in mehreren Ländern erhalten, darunter in den USA, Großbritannien, Kanada, aber auch in Israel, Costa Rica und Bahrain. Der Flughafen Köln/Bonn hat auf seiner Facebook-Seite daraufhin ein Foto gepostet, wo der Abtransport des „deutschen“ Impfstoffs zu sehen ist. Mit den Reaktionen darauf hat das Social-Media-Team aber höchstwahrscheinlich nicht gerechnet...

Der Flughafen Köln-Bonn. Foto: imago images / Horst Galuschka

Der Flughafen schreibt: „Covid-19-Impfstoff macht sich am Köln Bonn Airport auf den Weg: Unter stetiger Temperaturkontrolle hat UPS die erste Lieferung verladen und bringt sie per Flugzeug nach Kanada. Mit knapp 800 wöchentlichen Frachtflügen ist Köln/Bonn die zentrale Logistik-Drehscheibe in Nordrhein-Westfalen und spielt mit seinen globalen Expressfracht-Kunden auch eine wichtige Rolle bei der weltweiten Verteilung von Impfstoffen.“

Doch genau DARÜBER regen sich viele Menschen auf, schreiben das auch offen in die Kommentare: Wie kann es sein, dass ein so wichtiger Impfstoff in ferne Länder geliefert wird, während die hiesige Bevölkerung noch unter den verheerenden Todes- und Infiziertenzahlen sowie den Lockdown-Maßnahmen leidet?

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

„Wie wäre es, erstmal in Deutschland anzufangen?!“

Laut Gesundheitsminister Jens Spahn soll eine Zulassung des Impfstoffs zwar noch vor Weihnachten erfolgen, erste Impfungen also noch vor Jahresende begonnen werden. Doch vielen Menschen geht das längst nicht schnell genug.

Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Alles klar. Es wird alles außer Landes geschafft, lediglich fünf Millionen Impfdosen bleiben in Deutschland. Was für eine Ironie!“

„Wie wäre es, erstmal in Deutschland anzufangen?!“

„Genau, gibt den Kanadiern unseren Impfstoff – nur nicht uns.“

„Es gibt Länder, da ist es schon freigegeben. Nur Deutschland hinkt wieder hinterher. Bis wir Deutschen die Impfung bekommen, hat der Virus sich schon satt gefressen.“

Puh, definitiv harter Tobak. Dabei hat sich auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dafür ausgesprochen, dass man bei der Zulassung keine überstürzte Eile Platz lässt. Im Landtag hatte er gesagt, dass er gegen „künstliche Beschleunigungen“ bei der Zulassung und gegen Druck auf Mediziner sei, auch wenn die USA und Großbritannien die Impfstoffe „ein paar Tage schneller“ hätten.

.Na, bleibt zu hoffen, dass der Impfstoff wirklich noch vor Weihnachten zugelassen wird...

Die Corona-Lage in NRW wird immer kritischer. Als erste Stadt hat Solingen nächtliche Ausgangsbeschränkungen angeordnet. Und auch Ministerpräsident Laschet schwört die Bewohner auf harte Wintermonate ein. Hier erfährst du alle Einzelheiten! (mg)