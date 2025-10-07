Flughafen Köln/Bonn verkündet Neuerung – Passagiere sehen es sofort

Der Flughafen Köln/Bonn hat seinen gastronomischen Bereich komplett neu gestaltet. Mit der Eröffnung des Bistrot ist das umfangreiche Umbauprojekt abgeschlossen. Ganze 18 neue Gastronomie-Einheiten erwarten Reisende und Besucher. Pünktlich zu den Herbstferien stehen internationale Streetfood-Highlights, Snacks, Kaffee und entspanntes Dining bereit. Hier sollte wirklich jeder Geschmack auf seine Kosten kommen.

Neues Gastro-Erlebnis am Flughafen Köln/Bonn

Zu den Hotspots zählen unter anderem Heberer Wiener Feinbäcker & Traditional Bakery, Le Crobag, Two Tigers und die stilvolle 51 Degrees Bar & Kitchen. Die Auswahl überzeugt mit Frische und Vielfalt. Mediterrane Genüsse gibt’s bei Terracotta, während Fans von Burger King auf Altbekanntes setzen können. Für Craftbeer-Enthusiasten punktet das Brewgate, und das Brauhaus Früh bietet kölsche Gemütlichkeit, wie der Flughafen auf seiner Facebookseite berichtet.

Das gastronomische Angebot ist Bestandteil des Programms „Next Chapter“, mit dem der Flughafen Köln/Bonn ein neues Kapitel aufschlägt. Moderne Sicherheitskontrollen, frisches Mobiliar und zeitgemäße Aufenthaltskonzepte sind ebenfalls Teil des Projekts. Ziel ist es, das Besuchs- und Reiseerlebnis spürbar zu verbessern – und das für alle Gäste, egal ob Reisende oder Begleitpersonen.

Preisdiskussion rund um den Flughafen Köln/Bonn

Ein Thema sorgt jedoch bereits für Diskussionen: die Preise. Auf Facebook haben sich einige Nutzer kritisch geäußert. Einer schrieb: „Ich hoffe nur, dass die Preise nicht so astronomisch hoch sind wie bei den Mitbewerbern.“ Ein anderer kommentierte: „Die Preise am Flughafen sind der Wahnsinn, lieber verhungere und verdurste ich.“

Einige Gäste bleiben dennoch optimistisch. Ein Nutzer zeigt sich gespannt: „Bin mal gespannt. CGN der beste Flughafen. Dann teste ich das auch mal. Klar, die Preise sind teuer (außer McDonalds), aber an welchem Flughafen ist es günstig?“

Wer zum Beispiel in den kommenden Herbstferien ab oder über den Flughafen Köln/Bonn reist, sollte den Umbau auf jeden Fall selbst erleben.