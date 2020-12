Flughafen Köln/Bonn: Flucht vor dem Lockdown? Airport mit eindeutiger Aussage

Köln. Ab Mittwoch beginnt in Deutschland der harte Lockdown bis zum 10. Januar. Mindestens. Da könnten einige doch glatt auf die Idee kommen, ihre Koffer zu packen und über Weihnachten und Neujahr ins Ausland zu fliegen, wo andere Regelungen gelten.

Ein Winterurlaub als Flucht vor dem Lockdown? Wir haben beim Flughafen Köln/Bonn angefragt, wie sich das Fluggeschehen kurz vor Weihnachten darstellt.

Flughafen Köln/Bonn: Fliehen die Menschen vor dem Lockdown?

Die Sorge, vor dem Jahresend-Lockdown plötzlich mit deutlich mehreren Urlaubern konfrontiert zu werden, gibt es beim Flughafen Köln/Bonn offenbar nicht. „Tendenziell könnten die Maschinen in der Weihnachtswoche etwas voller sein“, räumt Flughafen-Sprecher Alexander Weise auf Anfrage von DER WESTEN ein. „Unterm Strich ändert sich dadurch aber nicht viel.“

Flughafen Köln/Bonn: Nutzen Passagiere einen Winterurlaub als Flucht vor dem Lockdown? (Symbolbild) Foto: imago images / Horst Galuschka

Denn: Viele Flüge über Weihnachten und Silvester wurden aufgrund der aktuellen Corona-Lage gestrichen. Die Flüge, mit denen man in Scharen in ein Land ohne Lockdown reisen könnte, gibt es also gar nicht. Daher erwartet Weise auch „keine signifikante Erhöhung.“

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

Der Flughafen Köln/Bonn liegt auf dem Kölner Stadtgebiet

Der internationale Flughafen ist die Basis der Fluggesellschaft Eurowings

2018 zählte der Flughafen Köln/Bonn fast 13 Millionen Passagiere

bis zum Stadtzentrum von Köln sind es 12 Kilometer, nach Bonn 16 Kilometer

2019 lag er auf Platz 7 der Passagierzahlen in Deutschland

Insgesamt rechne der Flughafen Köln im Dezember 2020 mit rund zehn Prozent der Vorjahrespassagiere.

Eine Abflughalle am Flughafen Köln/Bonn während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. Foto: imago images / Revierfoto

Auslandsflüge gehen meist nach Spanien

Die wenigen Passagiere, die dennoch zum Jahresende in den Flieger steigen, haben allerdings eine klare Tendenz, was das Reiseziel angeht: Nach Süden soll es gehen.

Wie Flughafen-Sprecher Weise erklärt, stehen neben Inlandsflügen (Berlin, München, Hamburg) vor allem Flüge nach Spanien (unter anderem die Kanaren oder Palma de Mallorca) auf dem Flugplan.

Der Flughafen Düsseldorf wollte auf unsere Anfrage nicht direkt antworten und kündigte für Ende der Woche eine Pressemitteilung zu dieser Thematik an. (at)