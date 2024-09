Flughafen Köln/Bonn befördert irre Fracht – sie fliegt direkt ins All

Na, diese Fracht sieht man auch am Flughafen Köln/Bonn dann doch eher selten! Der Airport am Rande der Domstadt ist äußerst beliebt, ist für viele Menschen erste Anlaufstelle, wenn es in die Lüfte geht. Gerade im aktuell auslaufenden Sommer war der Flughafen Köln/Bonn gut frequentiert.

Doch dass nicht nur Menschen oder „normale“ Fracht in die Lüfte steigen, zeigt das Social-Media-Team des Airports auf Facebook. Denn hier wird eine ganz besonders irre Fracht geflogen – und zwar direkt in das Weltall!

Flughafen Köln/Bonn befördert irre Fracht

Kein Witz: Am Montag (2. September) wurde am Flughafen Köln/Bonn eine Raumsonde verladen, die dann in den Orbit aufsteigt! „Am Montagvormittag wurde an unserem Airport die Hera-Raumsonde der europäischen Weltraumorganisation ESA in eine Antonov An-124 verladen, um sie zum Kennedy-Space-Center nach Florida zu fliegen“, heißt es auf Facebook.

Und weiter: „Hera ist Teil einer gemeinsamen Mission von ESA und NASA, um festzustellen, ob Menschen Asteroiden ablenken können, die sich auf Kollisionskurs mit der Erde befinden. Bei der NASA-Mission ‚Dart‘ schlug 2022 eine Sonde planmäßig auf dem Asteroiden ‚Dimorphus‘ ein. Hera soll nun erforschen, welche Auswirkungen ein solcher Einschlag auf Asteroiden hat. Dazu werden von Hera zwei Cube-Sats ausgesetzt, um weitere Untersuchungen durchzuführen.“

Raumsonde für das Weltall

Der Start von Hera in Cape Canaveral sei für Oktober geplant, heißt es. Auf Facebook zeigen sich viele Follower und Flug-Fans begeistert. Hier eine Auswahl von Kommentaren:

„Toll, ein Start im Dunkeln ist immer besonders!“

„Schade, wir sind zu früh wieder weg.“

„Über Bad Honnef war sie ordentlich zu hören!“

„Mit so einer bin ich mal geflogen – eine Erinnerung, die mir keiner mehr nimmt.“

„Schade, dass wir an dem Tag die Flughafenführung nicht hatten. Das wäre ein Highlight!“

Bleibt zu hoffen, dass die Weltraum-Fracht jetzt im nächsten Schritt heile die Erde verlässt…