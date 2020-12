Am Flughafen Düsseldorf vergaß ein Geschäftsmann etwas. Das bereute er zutiefst.

Flughafen Düsseldorf: Geschäftsmann will einchecken – dann macht er einen folgenschweren Fehler

Düsseldorf. Ach, du meine Güte! Was diesem Geschäftsmann am Flughafen Düsseldorf passierte, ist mehr als ärgerlich. Als er eincheckte, machte er einen folgenschweren Fehler, den er bitter bereut.

Am 27. November flog ein Mann vom Flughafen Düsseldorf aus nach Tel Aviv (Israel). Mit dabei hatte er etwas sehr Wertvolles in einem flachen Pappkarton. Durch die Prozedur des Eincheckens kam es zum Missgeschick.

Flughafen Düsseldorf: Neffe soll helfen

Denn den Karton hatte er nicht im Koffer verstaut, sondern einfach so dabei. Das Fatale: Er ließ seinen Pappkarton einfach liegen und flog vom Flughafen Düsseldorf aus los. Erst später fiel ihm seine eigene Vergesslichkeit auf.

Von Israel aus versuchte er herauszufinden, wo seine Fracht am Flughafen Düsseldorf nun war. Doch Erfolg hatte er nicht. Deswegen rief er seinen Neffen aus Belgien an, damit er die Ermittlungen aufnahm.

----------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

----------------------------

Warum dieses irre Prozedere? In dem Karton war ein 40 mal 60 Zentimeter großes Gemälde des Surrealisten Yves Tanguy. Wert 280.000 Euro! Sein Neffe machte sich auf dem Weg zum Flughafen und erstattete bei der Polizeiwache eine Verlustanzeige. Mehr konnte er nicht tun.

Kriminalhauptkommissar Michael Dietz am Flughafen Düsseldorf mit dem teurem „Altpapier“ Foto: Polizei Düsseldorf

Kurze Zeit später lag die Anzeige auf dem Tisch des Kommissars. Der wusste sofort, was zu tun war. Er nahm Kontakt zur zuständigen Reinigungsfirma auf.

------------

Gemeinsam mit dem verantwortlichen Objektleiter schaute man gründlich in den für den Bereich vorgesehenen Altpapiercontainern nach. Tatsächlich lag ganz unten das wertvolle Gemälde.

Was für ein Glück! Der Neffe aus Belgien ist am Mittwoch erneut zum Flughafen Düsseldorf gefahren, um den verlorenen Schatz in Empfang zu nehmen. (ldi)