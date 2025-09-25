Flughafen Düsseldorf warnt Urlauber – für SIE kann es richtig ungemütlich werden

Ob Urlaubsreisen, Verwandtenbesuch oder Geschäftsreise – am Flughafen Düsseldorf ist immer was los, auch außerhalb der Ferienzeit. Doch wenn Reisende aktuell mit dem Auto zum Flughafen wollen, müssen sie mit Schwierigkeiten rechnen.

Der Grund? Eine der wichtigsten Autobahnen Richtung Flughafen Düsseldorf ist gesperrt. Auf der A44 gibt es zurzeit eine Vollsperrung (wir berichteten).

Flughafen Düsseldorf gibt Warnung raus – HIER haben Urlauber jetzt ein Problem

Die meisten Autofahrer nutzen wohl die A44, um zum Flughafen Düsseldorf zu kommen. Man kann ganz bequem direkt von der Airport-eigenen Ausfahrt 31 zum Gelände gelangen und in seinen wohlverdienten Urlaub starten. Normalerweise!

Doch nun ist ausgerechnet die A44 gesperrt, wie der Flughafen Düsseldorf selbst auf Facebook mitteilt. Wegen Fahrbahnerneuerung gibt es eine Vollsperrung auf der A44. Die Auffahrt Lank-Latum ist gesperrt. Vom 22. September bis zum 29. September um 5 Uhr morgens gilt die Sperrung Richtung Mönchengladbach zwischen Düsseldorf-Messe/Arena und Lank-Latum. Ab dem 24. September betrifft es dann sogar beide Richtungen. Der Flughafen Düsseldorf warnt Urlauber vor allem in den Morgenstunden vor erhöhtem Verkehrsaufkommen. Also wenn du deinen frühen Flieger rechtzeitig erwischen willst, solltest du früh genug losfahren und eventuelle Störungen einplanen.

Urlauber sind in Sorge

Auch unter dem Post teilen Urlauber ihre Sorgen mit. Eine schreibt: „Mir geht jetzt schon der Popo, aus Angst, Samstag zu spät zu sein.“ Gut, dass der Flughafen Düsseldorf rechtzeitig gewarnt hat. So kann man sich darauf einstellen und mehr Zeit einplanen.

Eine andere Userin wundert sich darüber, dass es in den Morgenstunden voll sein soll. Sie ist sich sicher: „Und nachmittags ist der Verkehr deutlich schlimmer als morgens.“ Also egal zu welcher Uhrzeit du aktuell zum Flughafen Düsseldorf musst, fahr am besten mit genug Puffer los. Sonst ist schon der Start in den Urlaub mit Stress verbunden!

