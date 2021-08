Flughafen Düsseldorf: Schlechte Aussichten für Urlauber – dieses beliebte Reiseziel wird erstmal nicht mehr angesteuert

Schade! Für einige Urlauber, die vom Flughafen Düsseldorf abreisen wollen, gibt es jetzt schlechte Nachrichten.

Wer geplant, zu diesem beliebten Reiseziel zu fliegen, hat Pech gehabt. Eine große Airline will den Flughafen Düsseldorf für lange Zeit nicht mehr ansteuern.

Flughafen Düsseldorf: Airline streicht alle Flüge

Die größte Fluggesellschaft Japans, All Nippon Airways, will weiterhin den Düsseldorfer Flughafen nicht mehr ansteuern. Der neu überarbeitete Flugplan sieht auch für den kommenden Winter keine Flüge in die NRW-Landeshauptstadt vor.

------------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

------------------------------

Die Fluggesellschaft ANA will mehr auf Inlandflüge setzen und ausgewählte Strecken nur noch eingeschränkt oder nach Saison anbieten. Sollte sich die Nachfrage erhöhen, könnte sich das jedoch ändern.

Foto: IMAGO / Penta Press

Flughafen Düsseldorf: So lange kannst du HIER nicht mehr hinfliegen

Wie der Aero Telegraph berichtet, plant die Airline einen Ausbau der Flugverbindungen zwischen Asien und Nordamerika. Pech für Europa! Hier werden geplante Flugaufnahmen wieder verschoben, so auch für Düsseldorf.

---------------------------------

----------------------------------

Tatsächlich plant ANA den Düsseldorfer Flughafen erst gegen Ende März 2022 wieder anzusteuern. Die Airline wird den aktuellen Flugplan jedoch monatlich neu bewerten und diese Entscheidung dann eventuell revidieren. (mbo)