Ein Mallorca-Urlauber sorgte am Flughafen Düsseldorf am 28. August für Aufsehen. Wegen lauter Kritik an einem technischen Defekt wurde er aus der Maschine geholt. Die Aktion führte zu weiteren Verzögerungen, worüber sich auch andere Passagiere wie Richard L. ärgerten. Er sagte: „Da wird Lebenszeit wegen eines Mitmenschen vernichtet.“

Der Eurowings-Flug EW 9588 sollte um 16.25 Uhr nach Mallorca starten. Doch kurz vor dem Start stellte der Pilot fest, dass eines der Triebwerke ausgefallen war. Er kehrte daraufhin zum Terminal am Flughafen Düsseldorf zurück, und Techniker arbeiteten an der Reparatur. Die Passagiere warteten an Bord auf eine Lösung.

Technische Probleme am Flughafen Düsseldorf

Nach einer Stunde herrschte bei den Wartenden zunehmend Unsicherheit. Ein Video zeigt eine Frau, die sagt: „Scheiße, was ist denn jetzt los?“ Kurz darauf kamen vier Polizisten ins Flugzeug und führten einen Passagier ab. Dieser hatte zuvor lautstark über Eurowings geschimpft und die Airline beleidigt.

Das Chaos nahm zu, als eine Flugbegleiterin ihren Dienst verweigerte. Ein Ersatz musste organisiert werden, was den Abflug weiter verzögerte. Auch der Pilot ließ in einer Durchsage seinen Frust erkennen. „Er meinte, es sei ein angebrochener Tag“, wie ein Passagier gegenüber der „Mallorca Zeitung“ schilderte. Schließlich startete der Flug doch noch und landete mit knapp zwei Stunden Verspätung auf Mallorca.

Weitere Probleme verzögern Abflug

Eine Sprecherin von Eurowings erklärte gegenüber der „Mallorca Zeitung“, dass Sicherheit höchste Priorität habe. „Damit lassen wir nicht spielen“, betonte sie.

Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber der Crew seien inakzeptabel, da die Besatzung für die Sicherheit der Passagiere verantwortlich sei. Der Passagierausschluss sei aus diesem Grund erfolgt.

Die Fluggesellschaft bestätigte zudem den Triebwerksschaden, versicherte jedoch, dass dieser nichts mit dem Vorfall zu tun hatte. Am Flughafen Düsseldorf sei die Entscheidung zum Ausschluss des Passagiers ausschließlich zum Schutz der Sicherheit getroffen worden. Eurowings bedauerte die Umstände dieses turbulenten Fluges.

