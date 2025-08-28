Flughafen Düsseldorf investiert 70 Millionen – Besucher werden es schon bald sehen

Jetzt investiert der Flughafen Düsseldorf in die Zukunft! Der NRW-Airport ist in den gerade abgelaufenen Sommerferien einer der Hotspots für eine Urlaubsreise gewesen, hat Tausende Passagiere abgefertigt. Jetzt kann der Flughafen Düsseldorf im bildlichen Sinne durchatmen – und das nutzt das Management aus, um eine wichtige Investition in die Zukunft zu tätigen.

Wie der Airport nämlich mitteilt, wird es ein neues Tanklager für die Fahrzeuge und Flugzeuge am viertgrößten Flughafen Deutschlands geben. Das spanische Unternehmen Exolum erhält den Zuschlag für die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung des neuen Tanklagers. Der Kostenfaktor für den Flughafen Düsseldorf: 70 Millionen Euro für nachhaltige Treibstoffversorgung.

Flughafen Düsseldorf investiert 70 Millionen

Die neue Anlage ersetzt die beiden bestehenden Tanklager, erweitert die Kapazität um 41 Prozent auf dann 9.000 Kubikmeter. Sie würde so die Versorgungssicherheit erhöhen und den Einsatz von schwefelfreiem und damit umweltfreundlicherem Kerosin ermöglichen. Exolum wird das Tanklager 20 Jahre lang betreiben, zudem besteht die Option auf eine Verlängerung um fünf Jahre, wenn der Flughafen Düsseldorf zufrieden mit der Arbeit der Spanier ist.

Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2028 geplant. Ab 2029 soll der Großteil des Treibstoffs nicht per Lkw, sondern per Bahn angeliefert werden. Das würde die CO₂-Emissionen reduzieren und den Straßenverkehr in und um Düsseldorf herum entlasten. Lars Redeligx, Chef des Flughafens Düsseldorf: „Wir wollen zu den besten Flughäfen Europas in unserer Kategorie gehören – in puncto Qualität, Effizienz und nicht zuletzt Nachhaltigkeit.“

Und weiter: Das neue Tanklager ermöglicht uns den Bezug von nachhaltigen Kraftstoffen aus ganz neuen Quellen und wird jedes Jahr Tausende von Tanklastern, die uns heute über Straßen und Autobahnen erreichen, auf die Schiene verlagern.“ Der Flughafen Düsseldorf will bis spätestens 2035 klimaneutral wirtschaften.