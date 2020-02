Flughafen Düsseldorf: Unglaubliche Neuerung – Passagiere können bald ...

Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf ist der drittgrößte Flughafen Deutschlands – und wird mit folgender Neuerung in Zukunft sicher noch beliebter bei Reisenden sein.

Flughafen Düsseldorf: Zwei neue Boeing 787 für Langstrecken

Denn die deutsche Fluglinie TuiFly wird ihr Langstrecken-Geschäft am Flughafen Düsseldorf ausbauen.

Zwei neue Boeing 787, auch „Dreamliner“ genannt, werden dafür in Düsseldorf stationiert. Sie verfügen über jeweils 300 Sitzplätze (253 Economy-Class, 47 Premium-Economy), wie „Aerotelegraph“ berichtet.

Ab November 2020: Langstrecken an Traumstände

Die „Dreamliner“ werden ab November 2020 ausschließlich Sonnenziele anfliegen.

Von Düsseldorf an den Traumstand: Ab November fliegt TuiFly nach Cancún (Mexiko). Foto: imago stock&people

Reisende werden einmal die Woche nach Puerto Plata und drei mal wöchentlich nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik fliegen können, sowie zwei Mal wöchentlich nach Cancún in Mexiko, schreibt „Aerotelegraph“.

Laut TuiFly-Chef Oliver Lackmann laufen außerdem Verhandlungen für Flüge nach Barbados und Jamaika.

Tui kündigte an, bei den Maschinen in Düsseldorf auf moderne und ökoeffiziente Langstrecken-Flugzeuge zu sezten. Sowohl in Sachen Kerosin-Verbrauch als auch CO2-Ausstoß seien die Boeing 787-8 anderen Flugzeugen in vergleichbarer Größe überlegen.

Umweltfreundlicher Langstreckenflug?

Dennoch: Ein Langstreckenflug mit anschließender Kreuzfahrt durch die Karibik dürfte wohl auch trotz der neuen Flieger kaum als umweltfreundlich gelten. Schließlich gelten nicht nur die Flugzeuge, sondern vor allem die Kreuzfahrtschiffe selbst als echte Umweltverschmutzer.

Am Ende werden die Kunden und Passagiere entscheiden - davon gibt es in Düsseldorf und im weiteren Einzugsgebiet ja nicht zu knapp. (kv)