Flughafen Düsseldorf: Familie sicher gelandet – auf dem Heimweg traf sie der Schlag

Das Jahr 2023 war ein besonders bewegendes Jahr, das uns viele Sorgen bereitet hat.

Daher ist es umso wichtiger, dass wir uns auch die schönen und besinnlichen Momenten des Jahres 2023 in Erinnerung rufen. Und genau so ein Moment hat sich im Juni zugetragen, als eine Familie auf dem Heimweg aus dem Urlaub komplett überrascht wurde.

Flughafen Düsseldorf: Mutter hält mitten in der Nacht auf Rastplatz

Elke Schornstein war an einem späten Donnerstag (29. Juni) mit ihren drei Kindern aus Gran Canaria kommend am Flughafen Düsseldorf gelandet. Besonders an der Situation war, dass es kurz vor Mitternacht war und ihr Sohn kurz vor seinem sechsten Geburtstag stand. Daher wollte die Mutter unbedingt am Rastplatz halten, um ihren Sohn direkt zum Geburtstag zu gratulieren.

Deswegen hielt Elke Schornstein am Rastplatz Vierwinden (zwischen Neuss und Jüchen) an, um ihrem Sohn zu gratulieren. Im Gespräch mit DERWESTEN erzählte die dreifache Mutter, dass sie ein ziemlich mulmiges Gefühl hatte, als sie ihrem Sohn am Auto „mit Muffin und Kerze ein Geburtstagslied gesungen“ hatte. Denn nach der kurzfristigen Absage ihrer Eltern war sie in der Nacht ganz allein mit ihren Kids unterwegs. Da ahnte die tapfere Mutter noch nicht, was anschließend passieren sollte.

Flughafen Düsseldorf: Damit hat die Mutter nicht gerechnet

Da die Mutter mit der Geburtstagskerze für ihren Sohn nicht direkt an der Tankstelle halten wollte, habe sie in der Nähe eines LKWs etwas abgelegen auf dem dunklen Rastplatz geparkt. Auf einmal stoppte ein Auto mit vier jungen Männern neben ihr. Zunächst gingen das Quartett zur Tankstelle. Aber als sie auf dem Rückweg waren, bemerkten sie die kleine Geburtstagsfeier. Schnell sollte sich das mulmige Gefühl der Mutter in Freude umkehren.

Denn statt womöglich etwas Böses im Schilde zu führen, haben die vier Männer artig gratuliert und stiegen dann wieder in ihr Auto. Als sie losfahren wollten, kurbelten sie dann auch noch das Fenster herunter und sangen lautstark ein Geburtstagslied. Währenddessen hatten weitere Autos in der Nähe geparkt, welche, genauso wie der LKW-Fahrer, in das Geburtstagslied mit einstimmten. „Ich fand das so besonders, weil es ein total schöner Rastplatz-Moment aus dem Nichts war“, erzählt eine glückliche Elke Schornstein.

Mutter möchte sich bedanken

Elker Schornstein erzählt, dass ihr Sohn den restlichen Rückweg vom Flughafen Düsseldorf nach Hause von dem besonderen Moment geschwärmt hatte und das er extrem glücklich war. Daher hatte sich die Mutter an die Öffentlichkeit gewandt, um ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Immer in der Hoffnung, dass die vier unbekannten Männern, deren Auto ein Aachener Kennzeichen hatte, etwas davon mitbekommen.

„Toll, dass es Menschen wie euch gibt, die einem kleinen Jungen so eine Freude bereitet haben“, freute sich die Mutter.