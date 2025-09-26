Mann aus der Türkei landet am Flughafen Düsseldorf – Beamte zögern keine Sekunde

Die Polizei hat einen 34-jährigen Mann am Flughafen Düsseldorf festgenommen. Er stand im Verdacht, vor über einem Jahr in Viersen-Dülken einen damals 47-jährigen Mann durch Schüsse schwer verletzt zu haben.

Die Behörden suchten seit der Tat intensiv nach ihm. Nun stellte er sich bei der Wiedereinreise aus der Türkei.

Verhaftung am Flughafen Düsseldorf

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 3. Juni 2024. Fünf Männer hatten sich zuvor zum Glücksspiel getroffen. Draußen vor einer Gaststätte auf dem Ostwall eskalierte ein Streit. Es kam zu einer Schlägerei, bei der plötzlich Schüsse fielen. Der Täter verletzte das damals 47-Jährige Opfer am Bein.

Trotz einer groß angelegten Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb der Verdächtige lange flüchtig. Spezialkräfte durchsuchten damals mehrere Wohnungen in Mönchengladbach und Viersen, konnten ihn jedoch nicht finden. Nun die Festnahme am Flughafen Düsseldorf.

Verdächtiger stellt sich am Flughafen Düsseldorf

Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Laut Behörden habe er sich der Polizei am Flughafen Düsseldorf selbst gestellt.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach stuft die Tat als versuchten Totschlag ein. Die Verteidigung plädiert hingegen auf Notwehr, berichtet der „WDR„. Bislang hat er jedoch keine Aussage gemacht.