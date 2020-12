Vom Flughafen Düsseldorf in die Arme der türkischen Polizei: Ein Arzt aus Wuppertal sitzt in der Türkei fest. (Symbolbild)

Flughafen Düsseldorf: Arzt aus NRW fliegt in die Türkei und wird sofort verhaftet – wegen dieser Worte

Wuppertal. Es sollte ein entspannter Kurztrip in die Türkei werden. Doch seinen Flug vom Flughafen Düsseldorf nach Antalya dürfte ein Arzt aus Wuppertal (NRW) bitter bereuen.

Wie die „Bild“ berichtet, stieg der Mediziner am 4. November am Flughafen Düsseldorf in den Flieger. Seit seiner Landung auf türkischem Boden darf der Wuppertaler das Land nicht mehr verlassen.

Flughafen Düsseldorf: NRW-Arzt fliegt in die Türkei - diese Worte werden ihm zum Verhängnis

Nach Angaben der Zeitung sei der Mann nach der Landung in Antalya am Gepäckband mit anderen Passagieren in Streit geraten.

Am Gepäckband des türkischen Flughafens sollen böse Worte gefallen sein. (Archivbild) Foto: imago images / Pius Koller

Zeugen hätten später berichtet, dass der Arzt lauthals die Türkei und seine Einwohner beleidigt habe: „Ihr Türken seid halt so, es ist eh kein demokratisches Land hier“, habe der Deutsche demnach gerufen, heißt es in der „Bild“.

Dabei soll der Wuppertaler von umstehenden Zeugen gefilmt worden und daraufhin angezeigt worden sein.

Deutscher Tourist festgenommen – das droht ihm jetzt

Die Polizei habe den deutschen Touristen daraufhin verhaftet. Ihm werde laut „Bild“ die „Verunglimpfung des Staates und seiner Organe“ vorgeworfen. Ihm drohen mehrere Jahre Gefängnis. Erschwerend hinzu komme, dass sich der Vorfall in der Öffentlichkeit abgespielt hat.

Dem Beschuldigten soll sein Pass abgenommen worden sein. Er warte nun in einem Hotel auf die Anhörung vor Gericht und dürfe das Land nicht verlassen.

Nach Informationen der „Bild“ handelt es sich um einen 63-jährigen Mediziner aus Wuppertal, der dort eine Zahnarztpraxis betreibt. Das wollte das Auswärtige Amt auf Nachfrage von DER WESTEN nicht bestätigen. Der Fall sei dort allerdings bekannt. „Der Betroffene wird von unserem Konsulat in Antalya konsularisch betreut“, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. (ak)