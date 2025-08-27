Flughafen Düsseldorf macht es nach Sommerferien offiziell – Passagiere können jubeln

Der Flughafen Düsseldorf zieht ein positives Fazit für die Sommerferien 2025. Über 3,4 Millionen Passagiere reisten zwischen dem 11. Juli und 26. August ab dem NRW-Airport. Besonders gefragt waren Ziele in Südeuropa und der Türkei. Auch Nordeuropa gewann als Reiseziel zunehmend an Beliebtheit.

Einige Reisende konnten sich sogar über neue Flugverbindungen ab dem Flughafen Düsseldorf freuen. Doch es kommt noch besser…

Neue Strecken und steigendes Passagieraufkommen

Reibungslose Prozesse sorgten für entspanntes Reisen. 96 Prozent der Fluggäste passierten die Sicherheitskontrollen in unter zehn Minuten. Beim Check-in benötigten 84 Prozent weniger als zehn Minuten. Bei der Gepäckausgabe betrug die Wartezeit bis zum ersten Koffer durchschnittlich 16 Minuten. Trotz Wetterextremen und Luftraumregulierungen lief der Betrieb stabil.

Die Flugbewegungen stiegen um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens, lobte die „gute Planung“ und das „hohe Engagement“ der Mitarbeitenden.

Neue Ziele ab Flughafen Düsseldorf

Airlines wie Etihad Airways, Norwegian und Royal Jordanian weiteten im August ihr Streckennetz ab Düsseldorf aus. Auch Eurowings kündigte eine neue Langstrecke nach Dubai an. Ab dem 13. Dezember fliegt die Airline drei Mal wöchentlich zum World Central Airport (DWC).

Im September erwartet der Flughafen Düsseldorf durchschnittlich 72.000 Passagiere täglich. Insgesamt könnten über zwei Millionen Fluggäste im Monat reisen. Mit erweitertem Streckenangebot und wachsender Reiselust bleibt der Herbst am Flughafen Düsseldorf geschäftig. Erfolgreiche Sommerferien unterstreichen die Bedeutung eines verlässlichen Flughafenbetriebs für Millionen Reisende.

