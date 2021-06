Flughafen Düsseldorf: Sommer-Saison in vollem Gange – so sieht die Vorbereitung auf die Ferien aus

Die Sommerferien stehen kurz bevor und viele Menschen wollen endlich wieder in den Urlaub fliegen. Deswegen bereitet sich der Flughafen Düsseldorf nun auf die Sommer-Saison vor.

Am Flughafen Düsseldorf herrscht reges Treiben, viele Menschen wollen weg oder kommen an. Nun hat der Airport sowohl Flugziele als auch die -verbindungen erhöht.

Am Flughafen Düsseldorf werden Ziele und Verbindungen erhöht

So verbinden ab Juli bis zu 45 Airlines mit 1.000 Abflügen pro Woche den Flughafen Düsseldorf mit rund 130 Zielen in knapp 40 Ländern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Streckennetz weiter ausbauen können“, sagt Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf.

„Unsere Airlinepartner nehmen in der kommenden Zeit sukzessive bewährte und neue Ziele auf. Außerdem freuen wir uns, dass der Carrier Corendon Airlines Europe noch im Juni eine Basis an unserem Flughafen eröffnet und von hier aus auch touristische Ziele in Europa anfliegt. Auch verschiedene neue Airlines und alte Bekannte heißen wir in Düsseldorf herzlich Willkommen“, so Schnalke weiter.

Am Flughafen Düsseldorf herrscht wieder reges Treiben. Und nun stehen die Sommerferien vor der Tür. (Archivbild) Foto: dpa

Trotz aller Freude über den ‚Neustart‘ sei die Lage jedoch nach wie vor vorsichtig zu betrachten und geplante Verbindungen könnten sich unter Umständen noch einmal ändern, so der Flughafenchef. So hat Eurowings auch weiterhin ein breites Angebot ab dem Düsseldorfer Flughafen. Insgesamt knapp 80 Ziele locken auf der Kurzund Mittelstrecke.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW und einer der größten Flughäfen in Deutschland

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Fluglinien nehmen zahlreiche Ziele wieder in den Plan auf

Ganz neue Ziele sind Krasnodar (ab 2. Juli), Jekaterinburg (ab 3. Juli), Tiflis (ab 4. Juli) und Casablanca (ab 5. Juli). Erstmals fliegt die Airline in diesem Sommer vom Rhein nach Beirut, Erbil, Mykonos, Santorin (Thira), Reykjavik (ab 1. Juli), Larnaca (ab 3. Juli), Kalamata (ab 4. Juli), Antalya (ab August) und Palermo (ab 2/3 August).

Nach der Corona-Zwangspause sind auch Sofia (ab August) und Tirana (ab Juli) wieder im Eurowings-Programm vertreten. Der Carrier Corendon Airlines Europe eröffnet am Düsseldorfer Airport am 25. Juni mit der Stationierung eines Flugzeuges, einer Boeing 738, sogar eine Basis. Mittelfristig sollen weitere Maschinen folgen.

Türkei ist erneut an Bord im Flughafen Düsseldorf-Programm

Mit insgesamt mehr als 60 wöchentlichen Abflügen bedient die Airline in ihrem ersten Sommer am Platz dann sukzessive die Türkei-Ziele Antalya, Izmir, Zonguldak, Adana, Ankara, Trabzon, Diyarbakir, Gazipasa, Samsun und Bodrum. Ebenfalls zur Auswahl stehen Palma de Mallorca, Heraklion, Las Palmas, Fuerteventura, Corfu, Teneriffa, Ibiza, Olbia, Lamezia Terme und Hurghada.

Auch „SunExpress“ erweitert in der heißen Jahreszeit ihr Türkei-Programm. Bereits jetzt steuert die Airline ihr neues Ziel Zonguldak an. Im Laufe des Monats Juni folgen dann noch Eskişehir und Hatay, die erstmalig ab Düsseldorf angeflogen werden.

London Heathrow wird angeflogen

Neben den bekannten Warmwasserzielen hat auch „Condor“ neue Ziele im Düsseldorf-Flugplan. Ab dem 2. Juli geht es Richtung Osten und erstmals nach Beirut und Sulaymaniyah.

Ebenso fliegt die Airline „British Airways“ wieder London Heathrow an. Damit ist einer der größten Umschlagflughäfen der Welt wieder auch ab Düsseldorf erreichbar. (fb)