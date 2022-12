Flughafen Düsseldorf: Chaos an Weihnachten? Experte mit deutlicher Ansage

Meterlange Schlangen an den Sicherheitskontrollen und rappelvolle Wartehallen: Im vergangenen Sommer war es am Flughafen Düsseldorf ziemlich eng. Viele Reisende ärgerten sich über die langen Wartezeiten, bis sie endlich mit dem Flugzeug in den wohlverdienten Urlaub reisen konnten. Droht uns zu Weihnachten jetzt ein ähnliches Szenario?

Insgesamt 600.000 Passagiere erwartet der Flughafen Düsseldorf zwischen dem 23. Dezember und dem 8. Januar. Spitzentag ist der erste Ferientag am 23. Dezember mit rund 45.000 Passagieren und rund 350 Flugbewegungen, wie der Airport in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Flughafen Düsseldorf: Auch aktuell kann es zu längeren Wartezeiten kommen

Im Vergleich zu der Zeit vor Corona sei dies zwar rund 36 Prozent weniger – aber: Die Fluggastzahlen haben sich nach der Pandemie sehr schnell erholt, wie Ver.di-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim gegenüber DER WESTEN berichtet.

Am Flughafen Düsseldorf kommt es auch aktuell zu längeren Warteschlangen. Foto: Özay Tarim / Ver.di

Und deswegen käme es auch aktuell zu Wartezeiten von bis zu einer Stunde an den Sicherheitskontrollen: „Es ist nach wie vor so, dass wir am Flughafen Düsseldorf zu wenig Personal haben. Die Bilder, die wir aus den Sommer- und Herbstferien kennen, mit langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen, da hatten wir eigentlich gedacht, dass wir das hinter uns gelassen haben.“ Doch dem sei nicht so, berichtet Tarim.

Flughafen Düsseldorf: Betroffen sind die Stoßzeiten

Wichtig ist es dem Ver.di-Gewerkschaftssekretär jedoch zu betonen: Hauptsächlich betroffen von langen Wartezeiten sind Passagiere zu den Stoßzeiten in den frühen Morgenstunden und am Abend. Dann treffe oft wenig Personal auf viele Fluggäste. Tarims Meinung nach dürfte es dieses Szenario so eigentlich nicht mehr geben. „Es ist inakzeptabel, dass wir selbst im Winterflugplan immer noch feststellen, dass wir immer noch zu wenig Personal haben. So entstehen die Warteschlangen.“

So beobachtet Tarim laut eigener Aussagen auch um Mitte Dezember rum wieder lange Warteschlangen in den Hallen des Flughafen Düsseldorf. Ein extremes Chaos erwartet er zu den Weihnachtsfeiertagen zwar nicht – aber Geduld ist bei vielen Passagieren trotzdem gefragt.