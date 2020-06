Flughafen Düsseldorf: Riesen-Zoff am Airport – das ist der Grund

Düsseldorf. In den vergangenen Wochen passierte wegen des Coronavirus wenig am Flughafen Düsseldorf. Doch hinter den Kulissen war das anders: Es ist zu einem Riesen-Zoff am Airport gekommen.

Flughafen Düsseldorf: Riesen-Zoff am Airport

Allgemein bekannt ist der Streit zwischen Flughäfen und Anwohner um den Fluglärm. Am Flughafen Düsseldorf gibt es allerdings noch einen weiteren Streitpunkt, der sich mitten in der Corona-Krise zuspitzte:

Während die Anwohner des Flughafens sich über den Ausstoß der Chemikalien Perfluorierten Tensiden (PFT) sorgen, welche im Verdacht stehen, krebserregend zu sein, schritt die Landesregierung in ihrem Plan voran, den Airport auszubauen. Und ausgerechnet in der Zeit, in der Gänge aus dem Haus und der Kontakt zu anderen möglichst vermieden werden sollte, leitete sie Anfang Mai ein Anhörungsverfahren mit zusätzlichen Unterlagen in die Wege. Darüber berichtet die „Welt“.

Anwohner könnten die Unterlagen noch bis zum 26. Juni in den Rathäusern einsehen, doch die vor allem älteren Anwohner fürchten sich wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus vor dem Gang dorthin.

Dass die Anwohner gegen den geplanten Ausbau des Flughafens sind, machten sie offenbar schon vor einigen Jahren deutlich. Christoph Lange vom Verein Bürger gegen Fluglärm sagt: „Wir haben bereits zwischen 2017 und 2018 rund 41.000 Einwände gegen den Ausbau des Flughafens gesammelt.“ PFT wurde schließlich lange in Löschschäumen und Enteisungsmitteln auf dem Flughafengelände verwendet.

Flughafen spielt Problematik runter

Der Airport Düsseldorf hält dennoch an seinem Vorhaben fest und sieht auch in der Corona-Zeiten keinen Grund, den Antrag zurückzuziehen und den Ausbau nicht vorzunehmen. Zum Thema PFT verweist der Flughafen auf drei moderne Grundwasserbehandlungsanlagen, die ein Ausströmen vom Flughafengelände verhindern würden.

---------------------------------

---------------------------------

Die Technologie des Flughafen Düsseldorf sei zudem sogar „deutschlandweit führend“. Dabei ist das Problem der Belastungen offenbar noch gar nicht lange bekannt. Das Umweltamt der Stadt Düsseldorf soll von der „wasserwirtschaftlichen Bedeutung“ erst seit 2007 wissen.

Anwohner am Flughafen beschweren sich über den Lärm. (Symbolbild) Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Anwohner fordern mehr Einsatz

Währenddessen fordern auch andere Düsseldorfer Stadtteile, wie Kaiserswerth, Kalkum und Wittlaer, genauere Auskünfte über die Belastungen durch PFT. Dem Anwohner Wolfgang Greb zufolge habe der Flughafen die Verantwortung für die PFT-Belastungen außerhalb des Flughafengeländes von sich gewiesen.

---------------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf im Jahr 2019:

Knapp 226.000 Flugbewegungen mit durchschnittlich 619 pro Tag

25,5 Millionen Fluggäste

Über 500 Millionen Euro Umsatz

2280 Mitarbeiter

---------------------------------

Anwohner kritisieren damit den Umgang des Flughafens mit dem PFT-Thema: So seien Messungen nur in der oberen Bodenschicht erfolgt, wobei Giftstoffe auch in tiefere Erdschichten eindringen und von Pflanzen aufgenommen werden könnten, wie Greb sagt.

Und die PFT-Mengen, die der Flughafen zwischen 2016 und 2018 auf seinem Gelände feststellte, würden gerade mal zwei Kilogramm betragen. „Das entspricht dem Gewicht von zwei Tüten Milch und ist enttäuschend wenig“, so Greb.

Die PFT-Menge, die der Flughafen über Löschschäume und Enteisungsmittel eingesetzt habe, wollte der Flughafen Düsseldorf auf Anfrage der Welt nicht nennen. Dass das Thema PFT ernst genommen werden sollte, scheint aber doch nicht ganz am Flughafen vorbeigegangen zu sein. Er will demnächst eine vierte Anlage zur Reinigung des Grundwassers in Kalkum bauen. Zudem sagte das Düsseldorfer Umweltamt nach Aktivwerden der Anwohner eine zeitnahe Messung an einem Kalkumer Spielplatz zu. (nk)