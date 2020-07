Flughafen Düsseldorf: Radikale Neuerung – schon bald könnten Passagiere nach der Landung ...

Gibt es am Flughafen Düsseldorf bald einen besonderen Corona-Service für Passagiere? (Symbolfoto)

Urlaubsreisen während der Corona-Krise laufen anders ab als bisher. Deshalb arbeitet der Flughafen Düsseldorf an einem besonderen, coronabedingten Service für die Flugpassagiere.

Flughafen Düsseldorf: Test-Service für Passagiere?

Seit dem Wochenende gibt es am Flughafen Köln ein mobiles Corona-Testzentrum für Reiserückkehrer, die eine zweiwöchige Quarantäne vermeiden möchten. Der Service kann auch eine Option für den Flughafen Düsseldorf sein.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

wurde am 19. April 1927 eröffnet

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top Drei der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Länder

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

Die Corona-Tests am Flughafen Köln richten sich vor allem an Reisende, die aus Corona-Risikogebieten zurückkehren – diese könnten bei einem negativen Befund von der häuslichen Pflicht-Quarantäne entbunden werden, berichtet der „WDR“.

Das sagt der Flughafen Düsseldorf

Ein Test an der mobilen Station kostet pro Person 90 Euro. Neben drei Fachleuten der Johanniter-Unfall-Hilfe kümmert sich auch ein Arzt um die Abstriche.

Wäre dieser Corona-Service auch für Reisende bei der Ankunft am Flughafen Düsseldorf denkbar? Ein Sprecher gegenüber DER WESTEN: „Der Düsseldorfer Flughafen prüft aktuell ebenfalls in enger Abstimmung mit allen Partner die Einführung von Schnelltests als weitere mittelfristige Maßnahme am Standort zum Schutz der Passagiere.“

Daneben führt auch das NRW-Gesundheitsministerium Gespräche über die Einrichtung von Corona-Testzentren an allen Flughäfen im Bundesland. Zuvor hatte bereits die SPD-Opposition im Landtag die Möglichkeit zum freiwilligen Corona-Test an Flughäfen gefordert. (dpa/kv)