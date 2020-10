Flughafen Düsseldorf: Polizist hält Mann auf – dann kommt dieses erschreckende Detail ans Licht

Düsseldorf. Ein Reisender (32) hat sich einen denkbar schlechten Zeitpunkt für seine Rückreise zum Flughafen Düsseldorf ausgesucht.

Am Donnerstag war nicht nur das Wetter in NRW unfreundlich, grau und bewölkt. Auch den Empfang am Flughafen Düsseldorf hatte er sich mit Sicherheit deutlich angenehmer gewünscht.

Flughafen Düsseldorf: DAS wird dem Passagier nach der Einreise zum Problem

Polizisten hatten den Reisenden direkt nach seiner Ankunft in Deutschland überprüft. Dabei machten sie eine folgenreiche Feststellung.

Der Mann wird schon seit Monaten polizeilich gesucht. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hatte schon im März einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt! Gegen den 32-Jährigen bestehen schlimme Vorwürfe: Gemeinsam mit einem Komplizen soll er einer anderen Person schwere Verletzungen zugefügt haben.

Im Frühjahr soll er sich in einer Parkanlage in Hamm mit seinem späteren Opfer gestritten und ihm dann eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen haben.

Brutaler Angriff mit schlimmen Folgen für das Opfer

Durch den Angriff stürzte das Opfer bewusstlos zu Boden. Anschließend sollen der 32-Jährige und sein Komplize ihm brutal in die Rippen getreten haben.

Für das Opfer hatte die Auseinandersetzung schlimme Folgen: Er trug mehrere Verletzungen davon und musste im Krankenhaus operiert werden. Der Heilungsprozess dauerte an, sodass er über einen längeren Zeitraum dort verbleiben musste.

Da bei dem Angreifer am Flughafen Düsseldorf Fluchtgefahr bestand, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Ein Haftrichter entschied am Freitag, dass der 32-Jährige von dort aus in eine JVA gerbracht wird. (vh)