Flughafen Düsseldorf: Situation eskaliert! Irre Szenen – wartende Passagiere verlieren die Nerven

Das Chaos am Flughafen Düsseldorf hat neue Ausmaße angenommen! Am Mittwochabend lagen die Nerven bei den wartenden Passagieren endgültig blank.

Mehrere Hundert Meter lang war die Schlange am Terminal C. Die Stimmung am Flughafen Düsseldorf heizte sich immer mehr auf und entlud sich dann in einem echten Donnerwetter.

Flughafen Düsseldorf: Passagiere stehen Schlange – dann wird es plötzlich wild

Die Passagiere standen am Mittwochabend in einer mehrere Hundert Meter langen Schlange in der Abflughalle, wie Özay Tarim von der Verdi gegenüber „Bild“ bestätigte. Am Terminal C ging quasi gar nichts mehr. Als Alternative sollten die Wartenden auf das Terminal B ausweichen.

Es wurde geschubst und gedrängelt, dann brachen die ersten Streitigkeiten unter den Fluggästen aus. Die Polizei musste eingreifen, mit mehr Einsatzkräften als üblich. Und das, obwohl am Flughafen seit Wochen und Monaten absoluter Personalmangel herrscht.

Flughafen Düsseldorf: Maßnahmen für Sommerferien geplant

Zudem sind viele Mitarbeiter krank und obwohl es genügend Bundespolizisten gäbe, müssen die erst einmal eine Schulung durchlaufen. Ohne die dürfen sie die Passagiere hier nicht kontrollieren.

Weil die Sommerferien vor der Tür stehen, ist erstmal keine Entspannung der Lage in Sicht. Allerdings gibt es auch einen Hoffnungsschimmer.

Bundespolizei-Sprecher Jens Flören gibt gegenüber der „Bild“ an, dass dafür ein zweiter Dienstleister dazu käme. Zusätzlich würden 22 Aushilfskräfte eingesetzt und weitere 40 würden demnächst ihre Prüfung ablegen und könnten dann sofort starten. 60 weitere Bewerber befänden sich zurzeit noch bei der Sicherheitsprüfung. (mbo)