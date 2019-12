Flughafen Düsseldorf: Polizei kontrolliert Einreisende – plötzlich stoßen die Beamten auf ...

Am Flughafen Düsseldorf wurde die Betrügerin festgenommen. (Symbolbild)

Düsseldorf. Am Flughafen Düsseldorf landete am Montag eine Frau (33) aus Birmingham. Als die Polizei die Rumänin kontrollierte, stellte sie fest: Die Frau wird gesucht, weil sie in Deutschland vom Staat auf dreiste Art und Weise abkassiert hat.

Bei einer Passkontrolle stellten die Beamten am Flughafen Düsseldorf fest, dass ein Untersuchungsbefehl der Stadt Duisburg gegen die Frau offen ist.

2014 hat die Einreisende vom Flughafen Düsseldorf bei der Familienkasse Duisburg Kindergeld für ihre sechs Kinder beantragt. 8421 Euro nahm sie ein. Sie hatte eine falsche Adresse angegeben. 2015 ging die Geschichte weiter. Wieder mit einer anderen Adresse. Sie fälschte ihre Meldebescheinigung und kassierte wieder ordentlich ab. Insgesamt soll die dreiste Frau 44.412 Euro vom Staat kassiert haben.

Frau wird am Flughafen Düsseldorf festgenommen

2017 stellten die Beamten fest: Die 33-Jährige hat niemals in Deutschland gelebt. Sofort wurden die Zahlungen eingestellt. Die Betrügerin wurde aufgefordert, die Geldzahlungen zurückzuerstatten.

Da Fluchtgefahr besteht, wurde die Frau am Flughafen Düsseldorf festgenommen. Vorwurf: Verdacht der Steuerhinterziehung und Urkundenfälschung. (ldi)