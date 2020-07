Flughafen Düsseldorf: Passagiere empört – weil sie DAS miterleben müssen! „Ich verstehe einfach nicht...“

Riesen-Empörung am Flughafen Düsseldorf!

Der Flughafen Düsseldorf ist zweifellos der wichtigste Airport in NRW, liegt zum einen zentral, zum anderen weist er ein üppiges Angebot an Zielen auf. Doch wo viel Verkehr, da viel Ärger!

Offizielle Corona-Warn-App: Was bedeutet anonymes Tracing? Offizielle Corona-Warn-App: Was bedeutet anonymes Tracing?

Flughafen Düsseldorf: Passagiere über Skytrain empört

In der Facebook-Gruppe zum Flughafen Düsseldorf ärgern sich viele Passagiere über den Skytrain. Der Skytrain ist die Kabinenbahn des Flughafens, bringt die Passagiere vom Fernbahnhof bis in die Terminals. Doch gerade in Corona-Zeiten und der aktuell stetigen Zunahme von Urlaubsreisen staut sich eine Menge Ärger bei den Reisenden auf!

Der Flughafen Düsseldorf aus der Luft. (Archivfoto) Foto: imago images / flight-pictures

So moniert ein Passagier, dass die Taktung des Skytrains zu gering und so die Wartezeitzu groß sei. Mit Folgen: Immer mehr Passagiere warten auf den Skytrain, entsprechend eng wird es dann in den einzelnen Abteilen – der Mindestabstand wegen Corona sei dadurch kaum einzuhalten.

++ „Das perfekte Dinner“: Menükarte schockt Kandidatin – „Ich hoffe, wir kommen da lebend raus“ ++

Passagierin sauer: „Abstand halten ist unmöglich“

Die Kundin auf Facebook: „Dann sollte auch endlich mal die Taktung vom Skytrain erhöht werden. Abstand halten ist unmöglich.“ Ein anderer Passagier gibt ihr recht, antwortet: „Auf jeden Fall. Und Sonntags fährt er gar nicht. Da werden Busse eingesetzt, die dann sehr voll sind und Abstand kaum möglich ist. Mehrmals kam ich schon zu spät zur Arbeit deshalb. Ich verstehe einfach nicht, warum sich der Flughafen weigert, die Taktung zu erhöhen.“

----------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

----------------------------

Betreiber verspricht auf DER WESTEN-Anfrage Besserung

Und es scheint, als habe der Flughafen-Betreiber die Beschwerde der Passagiere erhört, denn: Es wird reagiert! Auf Anfrage von DER WESTEN versichert ein Sprecher: „Ab dem kommenden Montag (20. Juli) wird montags bis samstags im Betriebszeitraum von 6 bis 22 Uhr bei Bedarf ein zweiter Skytrain-Zug eingesetzt. Darüber hinaus wird der Ersatzverkehr in den Randzeiten, das heißt vor 6 Uhr und nach 22 Uhr, mit zusätzlichen Bussen verstärkt.“

++ Australien: Zehnjähriger von Hai attackiert – dann passiert was Unerwartetes ++

„Gäste können in jedem Fall unbesorgt reisen“

Den Vorwurf auf mangelnden Schutz vor Corona kann der Sprecher aber nicht nachvollziehen, verweist auf die NRW-Corona-Schutzordnung: „Im Flughafenterminal sowie im Skytrain ist der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.“

----------------------------

Mehr News aus NRW:

++ NRW: Anwohner beobachtet Ordnungsamt-Mitarbeiter mit seiner Überwachungskamera – und ist geschockt, als er DAS sieht! ++

++ Phantasialand geht drastischen Schritt – Besucher können nun erstmals... ++

++ NRW: Schlimme Kollision auf Kreuzung – 6 Menschen verletzt! ++

----------------------------

Und weiter: „Wenn daher der gebotene Mindestabstand dort aufgrund der räumlichen und baulichen Situation nicht immer eingehalten werden kann, ist der Maskenschutz als hinreichende Maßnahme durch die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt.“ Er beruhigt die Passagiere, versichert: „Die Gäste können daher in jedem Fall unbesorgt reisen.“

Na, dann: guten Flug! (mg)