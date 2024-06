Flughafen Düsseldorf: Passagiere blicken auf Landebahn – und trauen ihren Augen nicht

Was ist das denn für eine Maschine am Flughafen Düsseldorf? Gibt es hier plötzlich eine neue Airline, die nicht wie sonst groß im Vorhinein angekündigt wurde? Beim Blick auf die Landebahn am Düsseldorfer Airport machen Besucher und Passagiere zurzeit große Augen.

Grund dafür ist eine scheinbar neue Airline, die den Flughafen Düsseldorf jüngst anfliegt. Beim Anblick der Flugzeuge könnte Reisenden jedoch ein bekanntes Detail ins Auge fallen.

Flughafen Düsseldorf zeigt neue Flieger

Wer öfter am Düsseldorfer Airport unterwegs ist, dem dürften diese scheinbar neuen Flieger bereits aufgefallen sein. Weiß mit hellblauen Flügeln und der Aufschrift AJet – solche Maschinen haben die Besucher hier noch nie gesehen. Doch irgendwie kommen sie ihnen auch bekannt vor.

Der Airport lüftet jetzt das Geheimnis um ihre Existenz: AJet ist die türkische Airline Anadolu Jet. Sie tritt jetzt mit dem etwas knackigeren Namen und der blauen Farbe auf. Ein Umstyling also. Auf Facebook teilt der Flughafen auch ein Foto der frisch angestrichenen Maschinen. Im Bild zu sehen ist eine Boeing 737-8F2-TC-JFC.

Flughafen Düsseldorf: Airline völlig verändert

Die bereits seit März als AJet bekannte Tochter der Turkish Airlines fliegt unter anderem Ziele in der Türkei an, so die beliebten Orte Ankara, Antalya und Istanbul. AJet versteht sich als eine kostengünstige Airline und will dieses Versprechen mithilfe einer Economy-Klassenoption und „vereinfachter Dienstleistungen“ halten.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass AJet mit seinem neuen Namen zu einem wichtigen Bestandteil der Low-Cost-Luftfahrtindustrie auf globaler Ebene werden wird“, so Prof. Dr. Ahmet Bolat vom Vorstand von Turkish Airlines beim Launch-Event im März.