Flughafen Düsseldorf: Passagier fassungslos – „Da kann ich mir eine teure FFP2-Maske auch sparen!“

Eine Reisende mit Mund-Nasen-Schutz steht am Düsseldorfer Flughafen in einer Sicherheitskontrolle.

am 05.10.2020 um 21:31

Düsseldorf. Am Flughafen Düsseldorf ist einem Passagier etwas passiert, das ihm ganz und gar nicht gefallen hat. Und seine Wut lässt er auf der Facebook-Seite des Airports raus.

Denn der Passagier ist am Flughafen Düsseldorf bei der Sicherheitskontrolle gewesen und die dort arbeitenden Sicherheitskräfte haben von ihm verlangt, seine Maske abzunehmen.

Passagier am Flughafen Düsseldorf ist wütend über Ansage des Sicherheitspersonals

Ein Schritt, der für ihn völlig unverständlich sei, angesichts der anhaltenden Pandemie.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Flughafen Düsseldorf: Passagiere über Parkgebühren stinksauer – „Betrug ist noch nicht vorbei“

Flughafen Düsseldorf: Nach Ryanair-Aus gibt es DIESE guten Nachrichten für Passagiere

Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf: Panik bei Hauptspeise – „Macht mir Angst“

Flughafen Düsseldorf: Schnelle Verbindungen in alle NRW-Städte – kommt jetzt diese Innovation?

-------------------------------------

„Wieviel Sinn und Zweck hat es, überall auf das Tragen von Masken hinzuweisen UND dann bei der Sicherheitskontrolle zu verlangen, diese Maske ohne (!) Abstand durch das Sicherheitspersonal abzunehmen?“, fragt er wütend bei Facebook.

Am Flughafen Düsseldorf hat ein Passagier sich mächtig aufgeregt. Foto: dpa

Passagier findet das gar nicht lustig

Und weiter sagt er ironisch: „Klar, Euer Personal trifft ja täglich auf hunderte Personen, die sind dann schneller immun als wir uns bei denen infizieren können. *ironie aus*Da kann ich mir eine teure FFP2-Maske auch sparen!“

Warum er seine Maske bei der Sicherheitskontrolle abnehmen musste, kann der Flughafen Düsseldorf nicht beantworten. Aber selbst wenn dies aus Sicherheitsgründen verlangt wird, ist fraglich, warum der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird.

---------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

wurde am 19. April 1927 eröffnet

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top Drei der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Länder

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

----------------------------

Düsseldorf Airport ist nicht zuständig für die Sicherheitskontrollen

Der Düsseldorf Airport kann nur an die Bundespolizei verweisen, die für die Sicherheitskontrollen zuständig ist. „Natürlich steht die Sicherheit der Passagiere und Mitarbeiter immer an oberster Stelle. Inwieweit das kurzzeitige Abnehmen der Maske zur Überprüfung dient, können wir nicht beurteilen. Für die Sicherheitskontrollen ist die Bundespolizei zuständig“, heißt es von einem Mitarbeiter des Flughafens.

Das kann der Passagier auch verstehen. Dennoch verlangt er, dass die Mitarbeiter den nötigen Abstand einhalten. Sonst könne man sich das Gerede von Sicherheit auch komplett sparen.

Bundespolizei erklärt Vorgehen bei Kontrolle

DER WESTEN hat bei der Bundespolizeiinspektion des Düsseldorfer Flughafens nachgefragt. Polizeihauptkomissarin Anne Rohde mit, dass es bei den Kontrollen die Vorschrift gebe, unter oder hinter Abdeckungen im Gesichts-/Kopfbereich von Reisenden nachzusehen, wenn dort potenziell verbotene Gegenstände versteckt werden könnten. Zu solchen Abdeckungen zählen auch Corona-Schutzmasken, die für diese Art Kontrolle abgenommen werden müssen.

„Bei der Abnahme handelt es sich um wenige Sekunden, damit die eingesetzten Luftsicherheitsassistenten diese Kontrolle vollziehen können“, so Rohde. „Natürlich tragen die eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls eine Mund- und Nasenbedeckung.“ Die Kontrolle finde in einer vom Gesicht des Fluggastes abgewandten Position statt. (fb, at)