Jugendliche knacken rund 30 Autos im Parkhaus am Flughafen Düsseldorf auf – Festnahme!

Wer vom Flughafen Düsseldorf in den Urlaub fliegen will, hat die bequeme Möglichkeit, während seiner Abwesenheit das Auto im anliegenden Parkhaus zu positionieren. Je nach Dauer und Parkhaus berechnet sich der Preis. Sorgenlos in den Urlaub, während das Auto sicher im Parkhaus steht – so die Theorie.

Doch nun könnten einige Urlauber bei ihrer Rückreise einen kleinen Schreck bekommen, denn ins Parkhaus am Flughafen Düsseldorf wurde eingebrochen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18. September) verschafften sich zwei Jugendliche unberechtigten Zugriff zu rund 30 Fahrzeugen. Allerdings konnten sie auf frischer Tat ertappt und gestellt werden.

Zugriff im Parkhaus am Flughafen Düsseldorf

Zeugen beobachteten, wie die beiden Jugendlichen im Alter von 17 Jahren gegen die Autos klopften und geprüft haben sollen, ob die Fahrzeuge geöffnet waren. Das kam ihnen verdächtig vor und sie alarmierten die Polizei. Zusätzlich ging bei den Beamten eine Meldung rein, dass mehrere aufgebrochene Fahrzeuge am Kieshecker Weg aufgebrochen seien.

Zivilbeamte der Düsseldorfer Polizei begaben sich daher unmittelbar zum Parkhaus am Düsseldorfer Flughafen. Während ihres Einsatzes gingen plötzlich zeitgleich zwei Alarmanlagen los, sofort eilten die Polizisten dem lauten Alarmsignal entgegen. Dabei erwischten sie zwei dunkel gekleidete Personen, die die Seitenscheibe eines Autos aufschlugen. Weitere Einsatzkräfte umstellten das Parkhaus, während die Tatverdächtigen versuchten, über das Treppenhaus zu flüchten.

Diebes Duo ist polizeibekannt

Ein 17-jähriger Jugendlicher konnte auf einer Wiese, der gleichaltrige Komplize im Parkhaus gestoppt und festgenommen werden. Bei dem Duo fanden die Beamten sowohl mögliche Tatbeute wie Parfüm, Geld und Uhren sowie vermeintliches Tatwerkzeug wie Nothammer, Messer und Handschuhe. Sie stehen nun im Verdacht rund 30 Autos in dem Parkhaus aufgeknackt zu haben.

Die 17-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit sind wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt, einer der beiden wird als Intensivtäter beim Polizeipräsidium Köln geführt. Sie sollen noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.