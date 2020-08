Flughafen Düsseldorf: Paar kommt aus Urlaub zurück – doch am Airport folgt der Ärger: „Unübertrefflich schlecht“

Düsseldorf. Es ist das Ende des Urlaubs. Am Flughafen Düsseldorf angekommen, aus dem Flieger gestiegen und nur noch kurz das Gepäck abholen, dann kann es ab nach Hause gehen.

So wäre die Idealvorstellung vieler Touristen am Flughafen Düsseldorf. Allerdings gibt es auch immer wieder andere Situationen. So wie sie nun ein Passagier erlebt habt. Er macht seinem Ärger auf der Facebook-Seite des Flughafen Luft.

„Wir sind gerade aus dem Süden angekommen und warten wiedermal 90 Minuten darauf dass die Abfertigung ihren Job macht und wir unsere Koffer kriegen !!! Es ist 23:30 Uhr und nichts passiert!!!“, schreibt der augenscheinlich sehr geladene Tourist.

Vor allem ärgert den Mann, dass der Flughafen wohl keine Informationen herausgegeben hätte. Familien mit Kindern hätten dort gestanden und gewartet, ohne zu wissen, was passiert.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

Der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

Der Mann geht sogar noch weiter und sagt: „DUS (Kürzel des Flughafens im internationalen Flugverkehr, Anm. d. Red) Flughafen ist unübertrefflich langsam und schlecht was die Abfertigung angeht. Effizienz und Kundenservice? Fehlanzeige. Ich werde ihn in Zukunft meiden, so gut es geht.“

Flughafen Düsseldorf kann nichts für lange Wartezeiten

DER WESTEN konfrontiert den Flughafen mit diesen Aussagen und erhält folgende Erklärung: „In dem besagten Fall ist es am Airport Anfang letzter Woche anscheinend zu einer etwas längeren Gepäcklaufzeit gekommen. Dies sind ärgerliche Ausnahmen, die wir in unseren regelmäßigen Gesprächen mit den zuständigen Airlines und deren Dienstleister deutlich thematisieren. Solche Wartezeiten sind aber nicht die Regel“, so Pressesprecher Christian Hinkel.

Er erklärt außerdem: „Für die Ausladung der Koffer sind die jeweiligen Fluggesellschaften zuständig – beziehungsweise deren beauftragte Dienstleistungsunternehmen vor Ort.“ Bedeutet: Somit kann der Flughafen Düsseldorf selber gar nichts für diese Verzögerung. „Dennoch bedauern wir es natürlich, falls Passagiere längere Wartezeiten an unserem Airport haben.“

Hinzu käme, dass aktuell auch die Bedingungen für die Mitarbeiter im Gepäckhandling besonders herausfordernd seien. „Die Situation im Luftverkehr ist in Corona-Zeiten ausgesprochen dynamisch. Hinzu kommen in den letzten Wochen häufigere jahreszeitbedingte Gewitterlagen“, so Hinkel abschließend.

Dann bleibt dem verärgerten Kunden nur zu wünschen, dass er in Zukunft weniger Wartezeit nach der Ankunft hat.