Flughafen Düsseldorf: Flieger landet – Crew macht emotionale Durchsage

Bei der Landung am Flughafen Düsseldorf verabschiedete sich der Pilot wehmütig von den Fluggästen. (Symbolbild)

Düsseldorf. Diesen Flug werden die Passagiere wohl nicht so schnell vergessen. Am Montag landete ein Flieger der der Ryanair-Tochter Laudamotion von den Kanaren am Flughafen Düsseldorf.

Für einen Reisenden war es eigentlich „nur der Rückflug eines Urlaubs“. Nicht aber für die Besatzung der Maschine. Für sei die Landung am Flughafen Düsseldorf ein ganz besonderer Moment gewesen.

Flughafen Düsseldorf: Crew liefert Passagieren emotionalen Moment

Die Corona-Pandemie hat die Reise-Branche schwer getroffen. Die Kreuzfahrtschiffe liegen zum Teil seit Monaten in den Häfen, im April und Mai herrschte auf den Rollfeldern gähnende Leere. Die Flughäfen und Airlines kalkulieren mit gigantischen Differenzbeträgen.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

eröffnet am 19. April 1927

zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) in Deutschland

Im Juni und Juli beruhigte sich die Lage dann etwas, die ersten Urlauber starteten nach Griechenland, die Türkei, Spanien oder Italien.

Die Urlaubssaison neigt sich jedoch langsam dem Ende. Urlaubsregionen werden nur noch sporadisch angeflogen, einige Linien komplett eingestellt. Für die Piloten und die Crews sind das immer ganz besonders emotionale Momente.

Wehmütige Worte zum Abschied

Davon berichtet nun ein Fluggast, der am Montagabend am Flughafen Düsseldorf landete. Auf der Facebook-Seite des Airports schreibt er: „Für uns war es nur der Rückflug eines Urlaubs, für die Besatzung, das Team des Laudamotion Ryanair Austria Flug war es heute leider der allerletzte Flug zum Düsseldorf Airport.“

An Bord des Fliegers kam es zu schönen Gesten. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Press

Es habe „wehmütige traurige Worte zum Abschied“ gegeben. Gegenüber DER WESTEN erzählt der Fluggast: „Die ‚Chefin‘ der Flugbegleiter Crew hat sich bedankt und danach mit sehr emotionaler, trauriger und gerührter Stimmfarbe über die Auswirkungen von Corona gesprochen.“ Dabei habe sie auch berichtet, dass dies ihr letzter Flug als Team nach Düsseldorf gewesen sei. Sie stünden vor großer Unsicherheit und wüssten nicht, wie es mit ihnen weitergehe. „Am Ende hat sie uns aber trotzdem eine gute Zeit gewünscht.“

Die Worte waren offenbar so bewegend, dass der ganze Flieger der Crew applaudiert habe. „Danke an das tolle Team, dass dieser Flug noch möglich war!“, schreibt der Urlauber noch auf Facebook.

Zudem zieht er ein Fazit zum Fliegen mit der Maske. Das sei „total möglich und easy in Ordnung“. Auch der Corona-Test am Flughafen sei „top organisiert“ gewesen. Lediglich eine Sache wirft der Kanaren-Reisende mit einem Augenzwinkern in den Raum: „Die Kanaren sind nun nur noch bei knapp 41 Neuerkrankten pro 100.000 Einwohner pro Woche, Düsseldorf ist nun bei 55… Ist der Test nun noch nötig?“

