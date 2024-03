Flughafen Düsseldorf: Vor Osterferien! Airport mit heftiger Ansage an Urlauber

Heftige Ansage vom Flughafen Düsseldorf – und das kurz vor den Osterferien in NRW! Ab Montag (25. März) können Schüler aus NRW durchatmen, sie haben zwei Wochen lang schulfrei. Und auch das Wetter geht langsam aber sicher in den Frühling über. Für viele Familien also sind Ostern ein guter Zeitpunkt, um in den Urlaub zu fliegen.

Doch ausgerechnet jetzt pfeift der Flughafen Düsseldorf, immerhin der größte Airport in NRW, die Reisenden in gewisser Weise zurück. Und das, obwohl rund 880.000 Passagiere erwartet werden – ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um immerhin vier Prozent.

Flughafen Düsseldorf mit heftiger Ansage an Urlauber

Denn auch, wenn der Flughafen Düsseldorf mehr Passagiere verzeichnet, ist längst nicht alles rosig in der NRW-Landeshauptstadt. Der Grund: Es drohen einmal mehr Streiks! Pradeep Pinakaat, kaufmännischer Geschäftsführer des Flughafens, warnt gegenüber der „Rheinischen Post“: „Immer neue Arbeitskämpfe belasten den Standort.“

Streiks seien „für Reisende schwer hinnehmbar“. Man könne zwar verstehen, dass sich die Mitarbeiter am Airport für ihre persönlichen Arbeitsbedingungen einsetzen. Aber: „Das sollte jedoch nicht zulasten Unbeteiligter gehen.“ Stattdessen seien Lösungen am Verhandlungstisch „dringend geboten.“

Airport sieht sich für Oster-Ansturm gewappnet

Ob Streik oder nicht – der Flughafen sieht sich für die Osterferien gewappnet. Es werde wie schon in der Vergangenheit auch einen sehr frühen Check-in am Osterwochenende bei einigen Airlines geben. Der Airport-Manager: „Zusätzlich stehen wir mit eigenem Personal bereit, um eventuelle Engpässe zu überwinden.“

Mehr News:

Dennoch hat er für Passagiere einen wichtigen Ratschlag über: „Die Reisenden sollten den Empfehlungen ihrer Airline folgen. Aber mehr als drei Stunden vor Abflug anzureisen ist falsch, weil die Check-in-Schalter dann in der Regel noch nicht geöffnet haben.“ Na dann, schönen Urlaub…