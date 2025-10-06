Kurz vor den Herbstferien in NRW: Flughafen Düsseldorf warnt – es betrifft alle Passagiere

Hast du in den NRW-Herbstferien eine Reise vom Flughafen Düsseldorf aus geplant? Dann solltest du jetzt unbedingt weiterlesen. Denn der größte Airport in NRW gibt eine Warnung heraus, die alle Passagiere betrifft.

Gefühlt waren früher doch die Sommerferien die Hauptreisezeit. Doch das wurde inzwischen zumindest teilweise abgelöst. Denn der Flughafen Düsseldorf erwartet in den kommenden Herbstferien in NRW den passagierstärksten Tag des Jahres. Und nicht nur den.

Auch das noch! Kurz vor den Herbstferien in NRW gibt der Flughafen Düsseldorf eine Warnung heraus

Der Flughafen Düsseldorf ist der größte in ganz NRW. Zumindest was die Passagierzahlen angeht (hier mehr dazu). Im Jahr 2024 wurden nämlich am Flughafen Düsseldorf knapp über 20 Millionen, in Köln/Bonn knapp 10 Millionen (Platz 2) und in Dortmund etwas mehr als 3 Millionen Fluggäste (Platz 3) gezählt. Deutschlandweit liegt der Flughafen in unserer Landeshauptstadt nach Frankfurt, München und Berlin zumindest auch noch auf Platz 4 (wir berichteten).

Und wenn du die knapp über 20 Millionen Passagiere jetzt mit den neuesten Infos zu den Herbstferien in NRW vergleichst, kannst du dir die Dimensionen vorstellen: Denn der Flughafen Düsseldorf erwartet laut eigener Pressemitteilung in der Zeit zwischen dem 10. und dem 26. Oktober 2025 satte 1,3 Millionen Passagiere. Das entspricht ungefähr 6,5 Prozent der Gesamtzahl im letzten Jahr – und das innerhalb von nur zwei Wochen. Damit ist klar: Hier wird eine Menge los sein! Und das führt natürlich auch zu deutlich längeren Wartezeiten an den Kontrollstellen. Daher warnt der Flughafen Düsseldorf seine Passagiere schon jetzt, genügend Zeit vor dem Abflug einzuplanen und das Handgepäck auf das Nötigste zu beschränken, damit der Ablauf möglichst reibungslos funktioniert und alle pünktlich am gewünschten Ziel ankommen.

An diesen Tagen wird’s besonders voll

Zu Beginn der Herbstferien in NRW erwartet der Flughafen Düsseldorf zwischen Freitag (10. Oktober) und Sonntag (12. Oktober) mehr als 1.500 Starts und Landungen mit insgesamt rund 255.000 Reisenden. Der Sonntag soll mit rund 86.000 Fluggästen dann sogar der passagierreichste Tag des ganzen Jahres werden.

Und wohin geht’s in den Urlaub? Die meisten Urlauber wollen jetzt ans Mittelmeer und auf die Kanaren. Wohl um die letzten Sommertage in diesem Jahr zu genießen. Wer kann es ihnen verübeln?

