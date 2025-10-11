Herbstferien-Ansturm am Flughafen Düsseldorf – „So viele Menschen wie selten zuvor“

Der Herbst ist da, die Blätter fallen – und damit werden nicht nur die Temperaturen kälter, sondern es stehen auch die Herbstferien vor der Tür. Sie beginnen offiziell am 13. Oktober und enden am 25. Oktober 2025. Logisch, dass sich die großen und kleinen Schulkinder darüber freuen.

Klar ist gleichzeitig auch, dass viele Eltern in diesem Zeitraum freinehmen, um mit ihren Kindern in den Urlaub zu fahren. Und zwar offenbar eine ganze Menge von ihnen – denn der Flughafen Düsseldorf warnt vor dem Herbstferien-Ansturm mit deutlichen Hinweisen.

Flughafen Düsseldorf: Passagieransturm in den Ferien

Am Flughafen Düsseldorf laufen derzeit die wohl vollsten Tage des Jahres. In den Herbstferien, genauer gesagt zwischen dem 10. und 26. Oktober 2025, erwartet der Airport einen wahren Passagierboom. Rund 1,3 Millionen Fluggäste werden in diesem Zeitraum erwartet (>> wir berichteten). Schon früh war klar: Wer über Düsseldorf reist, sollte sich auf volle Terminals und längere Wartezeiten einstellen. Und jetzt werden die Mitarbeiter nochmal deutlicher.

So sollen alle Reisenden unbedingt ihren Flugstatus regelmäßig überprüfen und am besten bereits vorab online einzuchecken. Das spart Zeit – und Nerven. Auch bei der Anreise ist gute Planung gefragt: Wer mit dem Auto kommt, sollte sich unbedingt vorher einen Parkplatz reservieren, da es rund um den Flughafen zu Engpässen kommen kann.

DUSgateway und Anfahrt: Daran sollte man sich halten

Noch ein Tipp für alle, die möglichst stressfrei durch die Kontrolle wollen: Mit dem digitalen DUSgateway gelangen Passagiere per QR-Code schneller durch die Sicherheitskontrolle. Auch beim Boarding läuft nichts ohne diesen Code – also am besten direkt griffbereit halten. Apropos Zeit: Auch bei der Anreise und beim Check-in sollte man genügend Puffer einplanen.

Denn besonders zum Ferienstart kann es auf den Straßen rund um den Flughafen deutlich voller werden. Und auch an den Sicherheitskontrollen ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Der Appell ist also eindeutig: Diese zusätzliche Zeit muss mit eingeplant werden, damit der Flug nicht zur Zitterpartie wird.

Handgepäck & Co.: Alles Wichtige im Überblick

Beim Handgepäck gilt außerdem: Weniger ist mehr. Wer sich nur auf das Nötigste beschränkt, kommt nicht nur schneller durch die Kontrolle – er erspart sich auch unnötige Diskussionen beim Check. Flüssigkeiten und Technik sollten am besten griffbereit verstaut sein.

Und wenn dann endlich alles geschafft ist – der Check-in erledigt, das Gepäck aufgegeben und die Kontrolle überstanden – bleibt nur noch ein letzter wichtiger Punkt: Unbedingt die Boardingzeit im Auge behalten! Denn wer zu spät am Gate erscheint, verpasst am Ende trotz aller Vorbereitung seinen Flug. Und das wäre nach all dem Aufwand mehr als ärgerlich.

Logisch, dass zahlreiche Facebook-Nutzer auf all diese alarmierenden Hinweise sofort reagierten. Ein User es sichtlich amüsiert auf den Punkt: „Ich drücke allen für die Herbstferien die Daumen!“ In diesem Sinne: Toi, toi, toi.



