Flughafen Düsseldorf macht es offiziell! Damit konnten Passagiere nicht rechnen

Der Flughafen Düsseldorf steht 2025 an der Spitze mehrerer internationaler Rankings. Im „World Airport Index 2025“ des Consumer Choice Center ist er weltweit der Beste unter Flughäfen bis 35 Millionen Passagieren. Die Platzierung basiert auf Kriterien wie komfortablen Terminals, effizienter Infrastruktur und guter Erreichbarkeit. Auch im „AirHelp Score 2025“ erreichte der NRW-Airport den ersten Platz unter deutschen Flughäfen.

Dieses Ranking berücksichtigt Pünktlichkeit, Servicequalität sowie Gastronomie- und Shoppingangebote. Zudem wurde der Flughafen Düsseldorf von Skytrax zum „Best Regional Airport Europe 2025“ gewählt und ist Dritter unter Flughäfen seiner Größenordnung weltweit.



Lars Redeligx, der Vorsitzende der Geschäftsführung, sagt: „Diese Auszeichnungen sind ein starkes Signal und ein gemeinsamer Erfolg.“ Er betont, dass Exzellenz bedeutet, täglich den Fokus auf Qualität zu legen. Den Erfolg führt er auf das Engagement des gesamten Teams, die Zusammenarbeit mit Partnern und das Vertrauen der Passagiere zurück.

Zahlen zeigen, wie gut die Abläufe am Flughafen Düsseldorf funktionieren. 2025 beträgt die durchschnittliche Zeit bis zum ersten Gepäckstück 13 Minuten, bis zum letzten 27 Minuten. Während der Sommerferien liegen diese Werte leicht höher, bleiben aber sehr effizient. Auch der Check-in und die Sicherheitskontrollen verlaufen schnell: 97 Prozent der Passagiere passieren die Kontrollstellen in unter zehn Minuten. 86 Prozent benötigen weniger als zehn Minuten beim Check-in.



Die ausgezeichneten Rankings von AirHelp, Skytrax und Consumer Choice Center reflektieren eine langfristige Strategie. Ziel des Flughafens Düsseldorf ist, sich dauerhaft als einer der besten seiner Kategorie in Europa zu etablieren.

Dafür wird kontinuierlich in Infrastruktur, Prozesse und digitale Services investiert. Mit der Vision „Destination of Excellence“ stärkt der Flughafen Düsseldorf seine Position als eines der führenden Beispiele für Qualität und Effizienz in Europa.

