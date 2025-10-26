Niederländer feiern Düsseldorfer Flughafen – „Günstig, leise, kompakt“

Lob aus den Niederlanden für den Flughafen Düsseldorf!

Während viele Deutsche den Flughafen eher mit langen Wegen und viel Betrieb verbinden, sehen niederländische Urlauber ihn deutlich positiver. Ein Reporter der Zeitung De Limburger befragte Passagiere direkt vor Ort – und stieß auf fast durchweg begeisterte Stimmen. „Günstig, leise und kompakt“ sei der Airport in der NRW-Landeshauptstadt!

Lob für Atmosphäre am Flughafen Düsseldorf

„Im Vergleich zu Schiphol ist es hier so ruhig. Gut organisiert und geräumig“, erzählt eine Frau, die in die Türkei fliegen will. Viele Reisende betonen laut Bericht die entspannte Stimmung und die Übersichtlichkeit des Flughafens. Sogar der Reporter selbst beschreibt: „Die Klarheit und Ruhe sind das Erste, was einem bei der Ankunft auffällt.“

Für niederländische Passagiere ist der Kontrast zum gigantischen Flughafen Amsterdam-Schiphol deutlich spürbar. Während dort 2024 rund 76 Millionen Reisende abgefertigt wurden, zählte der Flughafen Düsseldorf nur etwa 20 Millionen. Genau das scheint für viele Niederländer ein Vorteil zu sein – weniger Trubel, weniger Stress.

Preisvorteile überzeugen Reisende am Flughafen Düsseldorf

Ein weiterer Pluspunkt ist laut De Limburger der Preis. Flüge von Düsseldorf seien im Schnitt bis zu sieben Prozent günstiger als von niederländischen Airports. Auch beim Parken lohnt sich der Weg über die Grenze. „Das letzte Mal, als ich in Eindhoven geparkt habe, habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen“, scherzt ein Passagier im Interview.

Dass sich viele Niederländer für den Flughafen Düsseldorf entscheiden, liegt also nicht nur an der Nähe zur Grenze, sondern an der Kombination aus Preis, Ordnung und Ruhe. Für sie ist er ein Gegenentwurf zum hektischen Alltag großer Drehkreuze wie Amsterdam-Schiphol.

Der Reporter aus Limburg vermutet: Vielleicht liegt die besondere Atmosphäre an der sprichwörtlichen deutschen Pünktlichkeit – oder schlicht daran, dass der Flughafen Düsseldorf fünfmal kleiner ist als Schiphol.