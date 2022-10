Flughafen Düsseldorf: Notruf aus Urlaubsflieger! Plötzlich spielen die Systeme verrückt

Pünktlich zu den Herbstferien hat auch der Betrieb am Flughafen Düsseldorf ordentlich Fahrt aufgenommen.

Doch für einige Menschen hielt die Ankunft am Flughafen Düsseldorf einen Schock-Moment bereit. Als sie im Flieger aus der Türkei in der Heimat landen wollten, kam es zu Problemen.

Flughafen Düsseldorf: Urlaubsflieger aus der Türkei kann nicht landen

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch (28. September), als ein Maschine von SunExpress mit rund 200 Passagieren an Bord aus der Türkei am Flughafen Düsseldorf landen wollte.

Das ist der Flughafen:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW, hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Am Flughafen Düsseldorf herrschte Aufregung um ein Systemfehler während der Reise. 8Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Etwa 600 Meter über dem Boden meldete der Pilot Probleme beim Ausfahren der Landeklappen, auch der Funk im Cockpit spielte verrückt.

Pilot legt Notlandung in Köln hin

Dem „Aviation Herald“ zufolge setzte der Pilot einen Notruf ab, zog die Maschine aufgrund der Probleme wieder hoch und flog eine Schleife. Auf Anweisung der Luftverkehrskontrolle sollte das Flugzeug dann Kurs auf den Flughafen Köln/Bonn nehmen.

Etwa 30 Minuten später landete die Boeing 737 30 Minuten dort außerplanmäßig. Trotz einer unsanften Landung bei viel zu hoher Geschwindigkeit blieben alle Fluggäste unversehrt. (neb)