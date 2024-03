Flughafen Düsseldorf mit Hammer-Neueröffnung! Airport-Mitarbeiter hat üble Befürchtung

Auch wenn die Streiks der Lufthansa vielen Urlaubern in letzter Zeit die Reiselust gehörig verhagelt haben, so lassen es sich dennoch viele nicht nehmen, den nächsten Ferientrip zu planen. Die Osterferien stehen so gut wie vor der Tür – und viele Reiselustige aus NRW wird das in gut zwei Wochen vielleicht auch wieder an den Flughafen Düsseldorf treiben.

Für viele zählt der Aufenthalt am Airport mit seinen zahlreichen Shops und Restaurants schon zum ersten Highlight ihrer Reise. Ein neuer Laden im Abflugbereich dürfte dieses Gefühl im Flughafen Düsseldorf jetzt noch unterstreichen. Darauf haben viele Reisende schon lange gewartet.

+++ Flughafen Düsseldorf mit krasser Ankündigung – für Reisende ändert es alles +++

Flughafen Düsseldorf mit heißersehnter Neueröffnung

Die Marke „Dunkin Donuts“ ist weltweit bekannt. Auch aus vielen deutschen Innenstädten ist sie mit ihren gefüllten Hefeteig-Kreationen nicht mehr wegzudenken. Auch der Flughafen Düsseldorf will jetzt einen Teil vom „Erfolgs-Kuchen“ abhaben.

Auch spannend: Flughafen Düsseldorf mit großer Änderung – Reisende horchen auf

Ab sofort erhalten Passagiere nicht nur glasierte Donuts am NRW-Airport, sondern auch Kaffeespezialitäten. Wer sich die Wartezeit vorm Abflug also noch versüßen will, dürfte hier genau richtig sein. Doch wo ist der Shop zu finden?

Flughafen-Mitarbeiter befürchtet „Fatales“

Der Shop soll laut Düsseldorfer Airport in Abflugebene im Bereich B zu finden sein. Seine Türen sollen Reisenden von 5 bis 21 Uhr täglich offen stehen. Für viele gibt’s ob dieser Nachricht schon jetzt kein Halten mehr. „Aus dem Grund müssen wir selbe Uhrzeit fahren, damit ich da noch hin kann vorm Flug“, schreibt etwa eine Passagierin auf Facebook dazu.

Doch auch ein Airport-Mitarbeiter hält mit seiner Begeisterung nicht hinterm Berg. „Absolut geil. Endlich mal was anderes am DUS als das Übliche.“ Doch er befürchtet auch üble Folgen für sich und seine Kollegen: „Fatal daran ist nur, dass unsere Büros genau da drüber sind und ich am Tag zig mal dran vorbei muss.“ Aber das kleine Stück Amerika, das man damit ab sofort an den Flughafen Düsseldorf bringt, ist es dem Flughafen-Mitarbeiter definitiv wert, eventuell ein paar Kilos durch die süßen Leckereien zuzunehmen.