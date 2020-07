Der Andrang am Flughafen Düsseldorf war groß am Wochenende. (Symbolbild)

Flughafen Düsseldorf: Riesen-Andrang in den frühen Morgenstunden – Airport reagiert

Hey, ab in ....die Schlange! Nach wochenlanger Totenstille am Flughafen Düsseldorf rollen seit einigen Tagen endlich wieder die Gepäckbänder. Pünktlich zu den Sommerferien gibt es wieder Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf – doch dementsprechend hoch ist auch der Andrang.

Flughafen Düsseldorf: Lange Warteschlangen – das ist der Grund

Gerade am vergangenen Wochenende war das Passagieraufkommen – und damit auch die Wartezeit – am Flughafen Düsseldorf sehr hoch. So gab es schon vor den Sicherheitskontrollen und den vorgelagerten Bordkartenkontrollen lange Warteschlangen, die sich bis ins Terminal zogen.

Teilweise mussten die Fluggäste bereits in den frühen Morgenstunden um 4.45 Uhr über eine Stunde warten, bis sie durch die Kontrollen durch waren, berichtet die „WAZ“.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

ist der drittgrößte Flughafen Deutschlands

wurde 1927 eröffnet

hat drei Terminals und ist 613 Hektar groß

hat 22.200 Mitarbeiter

über 25 Millionen Passagiere nutzen den Flughafen 2019

fertigt 77 Fluggesellschaften mit über 200 Zielen in 55 Länder ab

Laut des Flughafens liegt der Grund für die Wartezeit in den Corona-bedingten Maßnahmen beim Check-In, die langen Schlangen bilden sich auch wegen des geltenden Mindestabstandsgebots.

Flughafen Düsseldorf reagiert auf die Situation

Der Flughafen hat schnell reagiert und Reisende auch auf die Fluggastkontrollen im Terminal A und C umgeleitet, um den Andrang zu entzerren. Trotzdem sollten Reisende bei ihrer Planung während der Corona-Pandemie grundsätzlich deutlich mehr Zeit einplanen, rät Flughafen-Sprecher Nicolas Berthold.

Der Ansturm am Flughafen Düsseldorf bedeutet nicht nur für die Passagiere, sondern vor allem auch für die Mitarbeiter an den Sicherheitskontrollen enormer Stress. Welche Probleme es für die Angestellten gibt und was die Gewerkschaft Verdi deshalb fordert, kannst du >>> im ganzen Artikel der „WAZ“ lesen. (kv)