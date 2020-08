Flughafen Düsseldorf: Megaprojekt! So soll der Airport mit der Innenstadt verbunden werden

Düsseldorf. Mammut-Projekt am Flughafen Düsseldorf!

Eine neue Stadtbahn-Linie soll die Innenstadt der Rheinmetropole bald noch besser mit dem Flughafen Düsseldorf verbinden. Möglich macht das ein Mega-Bauprojekt.

Flughafen Düsseldorf: Dieses Bauprojekt soll dich bald noch schneller zum Flughafen bringen

Für knapp 256 Millionen Euro will die Stadt eine neue U-Bahn-Linie, die U81, an den Start bringen, die diese Route bedient. Rund fünf Jahre Bauzeit soll das Mega-Projekt in Anspruch nehmen.

Diese Brücke soll den Flughafen Düsseldorf bald noch besser mit der Innenstadt verbinden. Foto: © Reinhart Partner - Architekten und Stadtplaner

Begonnen haben die Arbeiten bereits im Oktober 2019. Seitdem tüfteln die Arbeiter zwischen Nordstern und Airport-City an Leitungs- und Kanalbauarbeiten. Was das Stadtbild allerdings sichtbar verändern wird, ist ein besonderer Teil der insgesamt 1,9 Kilometer langen neue U-Bahn-Trassen im Bereich der A44.

Spektakuläre Überquerung der A44 nötig

Eine neue Brücke von 450 Meter Länge muss die Bahnen über die viel befahrene Autobahn bringen.

So soll der Ausgang des U-Bahn-Terminals am Flughafen später aussehen. Foto: © Visualisierung "SOP - slapa, oberholz, pszczulny architekten"

Nicht nur die Brücke selbst, sondern auch die Bauarbeiten sind spektakulär: Die Brücke besteht aus insgesamt 18 Stahlsegmenten und wird von der Airportseite aus über fünf große Brückenpfeiler geschoben.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

Ein Stück näher am Flughafen, genau genommen in der Nähe des zukünftigen Terminals auf dem Flughafengelände, sieht die Sache komplett anders aus.

Die Strecke wird nach der Brücke wieder unterirdisch verlaufen. Allein für den Bahnhof am Terminal werden Arbeiter mit schwerem Gerät eine 20 Meter tiefe Baugrube schaufeln.

Pünktlich zur Fußball-WM 2024 in Deutschland soll der erste Zug dort dann Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Die Idee der neuen Stadtbahnlinie besteht allerdings schon seit den 1990er Jahren.

Es sei richtig, „stadtregionsweit den ÖPNV durch dieses Projekt weiterzudenken und mit der Realisierung in Angriff zu nehmen. Dieser erste Teil der U81 ist ein großer Schritt, dem noch weitere folgen müssen“, sagte Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke. (vh)