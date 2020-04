Flughafen Düsseldorf: Massiver Stellenabbau! Verdi empört – „Gewinne privatisiert!“ Muss jetzt der Steuerzahler blechen?

Kahlschlag am Flughafen Düsseldorf!

Wegen der Krise rund um das Coronavirus soll der Flughafen Düsseldorf in den kommenden Jahren mit 20 bis 30 Prozent weniger Flügen rechnen, denkt deshalb über den Abbau von Arbeitsplätzen nach. Ein Flughafensprecher hat das am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigt und gesagt: „Das Unternehmen muss die personellen Ressourcen den neuen Rahmenbedingungen anpassen.“

600 Jobs sollen abgebaut werden, laut Verdi soll der Kahlschlag 2021 erfolgen. Foto: imago images / Kraft

Flughafen Düsseldorf: Jobabbau soll 2021 beginnen

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi will der größte Flughafen in NRW 600 Jobs abbauen – etwa jeder vierte Job also. Der drastische Schritt soll 2021 beginnen, in diesem Jahr sind die Arbeitsplätze durch die Kurzarbeiter-Regelung noch gesichert.

++ Flughafen Düsseldorf: Paukenschlag wegen Coronavirus – Airport geht drastischen Schritt ++

Das Fatale: Der Flughafen Düsseldorf hat seine Kernaufgaben immer mehr Drittanbietern überlassen. Die kämpfen wiederum aufgrund der Coronavirus-Krise ums Überleben. Weil der Flugverkehr nahezu zum Erliegen gekommen ist, hatte der Flughafen Düsseldorf schon im März Kurzarbeit für seine rund 2.300 Beschäftigten bis zum Jahresende beantragt. Dabei stockt die Flughafengesellschaft das Kurzarbeitergeld für alle betroffenen Mitarbeiter auf 90 Prozent des Nettogehalts auf.

---------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Im Jahr 2018 nutzten 24.284.745 Fluggäste den Airport

74.524 Tonnen Fracht gingen auf die Reise

Das beliebteste Ziel im Jahr 2018 war Palma de Mallorca mit 1,49 Millionen Reisenden

43,8 Prozent der Fluggäste sind als Familie unterwegs

---------------

Verdi: „Gewinne wurden privatisiert, Verluste tragen aber Beschäftigte!“

Peter Büddicker, Verdi-Fachbereichsleiter Verkehr, kann den Arbeitsplatzabbau nicht nachvollziehen. Büddicker: „Der Vorstoß der Geschäftsführung verunsichert die Belegschaft und wirft viele Fragen auf. Die Beschäftigten des Flughafens haben dem Unternehmen jahrelang hervorragende Ergebnisse erwirtschaftet. Während die Gewinne aber privatisiert wurden, tragen die Beschäftigten jetzt die Verluste!“

Und weiter: „Im Fall von Rettungsschirmen und Kurzarbeit wird auch die Allgemeinheit mit Steuermitteln und Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung in die Pflicht genommen.“

Tatsächlich gehört der Airport in NRW zu den profitabelsten Flughäfen. Foto: imago images / Kraft

-----------------------------

Die Top-News des Tages:

++ Familienvater aus NRW fährt über Autobahn – plötzlich schießt ihm ein 16-Jähriger mit Schrottflinte in den Kopf ++

++ Coronavirus: Beliebter Gastronom verabschiedet sich ins künstliche Koma – doch er wacht nie wieder auf! ++

-----------------------------

Tatsächlich gilt der Flughafen Düsseldorf noch als einer der profitabelsten Airports der Branche, hatte zuletzt rund 63 Millionen Euro Jahresüberschuss erwirtschaftet. Am 28. April will die Flughafen-Geschäftsführung das Thema Jobabbau in einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats behandeln. (mg)