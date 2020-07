Der Betrieb am Flughafen Düsseldorf läuft wieder. Doch nicht überall sind die Reisenden mit den Corona-Maßnahmen zufrieden.

Flughafen Düsseldorf: Mann will zum Abflug – und stößt auf riesiges Corona-Problem! „Ist das euer Ernst?“

Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf hat nach dem monatelangen Corona-Lockdown wieder seine Pforten geöffnet – natürlich unter strengen Hygiene- und Abstandsregelungen.

Doch das schreckt die Urlauber nicht ab, erst recht nicht in den Sommerferien. Wie der Flughafen Düsseldorf auf Facebook mitteilte, sei „die Wiederaufnahme des Flugverkehrs in nennenswertem Umfang gelungen“ und man freut sich über steigende Passagierzahlen. Doch in einem bestimmten Bereich herrscht offenbar noch Verbesserungsbedarf, wenn man den Berichten einzelner Reisender glaubt.

Flughafen Düsseldorf: Corona-Wut bei SkyTrain und Busverkehr

Der Hauptkritikpunkt: Der Transport der Passagiere zum Flughafenterminal. Dafür ist der SkyTrain zuständig, eine Hängebahn, mit der die Reisenden innerhalb von sieben Minuten vom Fernbahnhof zum Flughafen gelangen können. Vor Corona fuhr die Bahn alle dreieinhalb bis sieben Minuten – und das täglich von 3.45 Uhr bis 0.45 Uhr. Doch jetzt wurde die Taktung deutlich heruntergesetzt.

Die Taktung des SkyTrain zum Düsseldorfer Flughafen wurde massiv heruntergeschraubt. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Ab jetzt verkehrt der SkyTrain nur noch von Montag bis Samstag – und dabei nur von 6 bis 22 Uhr, jeweils im 15-Minuten-Takt. Sonntags und in den übrigen Betriebszeiten wird ein Busersatzverkehr im 30-Minuten-Takt eingesetzt. Das Ziel dieser Maßnahme ist klar: Weniger Passagiertransporte sollen für eine geringere personelle Auslastung und mehr Freiraum und Abstand zueinander ermöglichen. Doch genau dieser Schuss geht jetzt offenbar nach hinten los – denn eine geringere Verkehrstaktung bedeutet ja nicht automatisch auch eine geringere Zahl an Reisenden.

Der Flughafen Düsseldorf in Zahlen

Drittgrößter Flughafen in Deutschland

Eröffnung am 19. April 1927

Passagiere 2019: 25 Millionen

200 Urlaubsziele in 55 Länder

Reisende sind empört – „Unattraktiv“, „Voll bis zum Erbrechen“

„Ist das euer Ernst?“, fragt ein fassungsloser Reisender, der seit kurzem wieder regelmäßig vom Düsseldorfer Flughaufen aus fliegt. Den 15-Minuten-Takt des SkyTrains bezeichnet er als „unattraktiv“. Und er beklagt, dass man die Menschen im sonntäglichen Busersatzverkehr zusammenpferchen würde.

Auch eine weitere Urlauberin beschwert sich über die Verhältnisse in den Transportmitteln. Die Busse seien „voll bis zum Erbrechen“ und in einer einzigen SkyTrain-Kabine zählte sie 94 Personen („schön rein gestopft“). Sie versteht nicht, dass der Flughafen nicht vorausgeahnt hat, dass sich bei geringerer Taktung mehr Personen in dasselbe Transportmittel begeben müssen. Ihr Fazit: „Sehr peinlich für Düsseldorf.“

Und wie reagiert der Düsseldorfer Airport? Beiden Kritikern auf Facebook teilt er mit, dass man das Thema auf dem Schirm habe. Immerhin: Auf der Website des Flughafens heißt es: „Je nach Passagieraufkommen kann die Taktung angepasst und erhöht werden.“ Bisher schienen die Verantwortlichen eine Anpassung allerdings noch nicht nötig gehalten zu haben. (at)