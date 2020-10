Flughafen Düsseldorf: Männer nutzen besondere Tür – jetzt sitzt einer von ihnen vor Gericht

am 07.10.2020 um 12:34

Düsseldorf. Ein unerlaubter Knopfdruck löste am Flughafen Düsseldorf riesiges Chaos aus.

Mindestens 6500 Fluggäste waren betroffen, 42 Flüge mussten an diesem Tag gestrichen werden – nur weil drei Männer eine alarmgesicherte Tür am Flughafen Düsseldorf öffneten. Nun hat die Sache ein gerichtliches Nachspiel.

Flughafen Düsseldorf: Männer öffnen Sicherheitstür – und lösen Chaos aus!

Der Vorfall ereignete sich am 1. März. Gegen 6.36 Uhr morgens hatten drei Männer – ein Deutscher (22) und zwei Griechen (52, 65) – mit einem Notschalter die Tür zu einem Sicherheitsbereich nahe der Personen- und Warenkontrolle geöffnet. Dadurch lösten sie jedoch einen Alarm aus, was schwerwiegende Folgen hatte: Alle drei Flugsteige wurden geräumt und durchsucht, der Flugbetrieb stand für rund zwei Stunden still.

Der falsche Knopfdrück löste am Airport Chaos aus. (Symbolbild) Foto: imago images / Aviation-Stock

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

wurde am 19. April 1927 eröffnet

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top Drei der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Länder

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

+++ Flughafen Düsseldorf: Passagier fassungslos – „Da kann ich mir eine teure FFP2-Maske auch sparen!“ +++

Nachdem die Männer den Sicherheitsbereich passiert hatten, mischten sie sich unter bereits kontrollierte Fluggäste. Ob sie sich damit lediglich einer Kontrolle entziehen wollten, ist nicht bekannt – bis heute gebe es laut „rp-online.de“ keinen Anhaltspunkt für eine Straftat. Gegen die Männer wurde lediglich ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz verhängt.

Beschuldigter verweigert Bußgeldzahlung

Doch die Summe hat es in sich: 2.500 Euro soll jeder der drei blechen. Der 65-jährige Grieche weigert sich jedoch dagegen – und schafft es am Mittwoch, dem 7. Oktober, mit seinem Einspruch vor das Düsseldorfer Amtsgericht.

Ob die beiden anderen Beschuldigten ihr Bußgeld bezahlt haben, ist nicht bekannt. (at)