Flughafen Düsseldorf: DIESE Pläne sorgen bei Reisenden für Frust – „Sinnlos“

Die Verbitterung bei den Reisenden am Flughafen Düsseldorf ist groß: Noch immer gibt es kaum bis gar keine Langstreckenflüge von der Landeshauptstadt aus. Und das bleibt auch noch etwas länger so.

Derzeit fliegt nur die Airline Emirates nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Reisende, die weiter entfernte Ziele ins Auge gefasst haben, müssen meist andere Airports anfahren. Das finden vor allem jene nervig, die in der Nähe vom Flughafen Düsseldorf wohnen.

Flughafen Düsseldorf: Reisende wegen Angebot gefrustet

Auf Facebook beschweren sich Reisende, es sei ja völlig „sinnlos“ für sie nach Frankfurt zu müssen, wenn Düsseldorf doch viel näher wäre. Sie hoffen darauf, dass der Airport bald wieder Langstreckenflüge zu ihren Lieblingszielen anbietet. Denn das Ausweichen auf weiterentfernte Flughäfen ist ihnen zu lästig.

Allerdings winkt jetzt Hoffnung: Auch andere Airlines melden an, demnächst wieder Langstrecke ab Düsseldorf zu fliegen. Wie bereits seit September bekannt ist, wird Delta Airlines ab dem 10. Mai die Strecke nach Atlanta, USA, wieder aufnehmen. Doch schon früher soll das Langstrecken-Angebot wachsen.

Quatar, Condor und Tui weiten Angebot aus

Ab dem 15.11 wird Qatar Airways täglich den Hamad International Airport in Doha in Katar am persischen Golf anfliegen – dort, wo dieses Jahr auch die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Von dort aus kannst du mit einem Umstieg nach Singapur, Bangkok oder Tokio weiter jetten.

Und Condor fliegt laut dem neuen Winterflugplan bis nach Abu Dhabi, Jamaika, Barbados, Dubai und in die Dominikanische Republik. Tui Fly bietet sogar ab sofort eine Strecke nach Dakar an. Zusammen mit Luxor am Nil und der afrikanischen Hafenstadt im Atlantik nimmt die Airline zwei neue Langstrecken-Ziele ins Programm auf. Dakar fliegt Tui zwei Mal die Woche an, Luxor ein Mal. Mit den beiden neuen Destinationen steuert die Airline 15 Ziele zum Winterflugplan bei.