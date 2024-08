Flughafen Düsseldorf und Köln: Riesenjubel! Neue Airline bietet nonstop beliebtes Reiseziel an

Urlaub im Süden? Dafür greifen viele Deutsche immer noch am liebsten auf den Flieger zurück. Die in NRW größten Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn haben jetzt gute Nachrichten für alle Sonnensucher im Westen.

Eine neue Airline geht an den Start. Nicht nur an den Flughäfen Düsseldorf und Köln, sondern bundesweit. Sie steuert nur ein Ziel an – das aber nonstop und sehr häufig. Bei Türkei-Urlaubern dürfte das für große Freude sorgen.

Flughafen Düsseldorf und Köln: Neue Airline fliegt nonstop nach Antalya

Freebird heißt die Fluggesellschaft, die sich nun auf dem deutschen Markt versucht. Sie ist eine türkisch-maltesische Kooperation, fliegt in ihren Heimatländern viele Urlaubsziele an. In Deutschland konzentriert sie sich (vorerst) auf ein Reiseziel: ihren Heimatflughafen Antalya.

Bei vielen Deutschen ist die Stadt an der Mittelmeerküste eine beliebte Region für den Urlaub in Sommer oder auch Winter – oder das Flugziel für eine Weiterreise nach Belek, Side & Co. Dank Freebird gibt es nun eine Vielzahl mehr Optionen für den Flug in die Türkei. Alleine von Köln aus hebt im Sommer 2024/25 jeden Tag ein Freebird-Flieger Richtung Antalya ab. Ab Düsseldorf bis auf Dienstag und Mittwoch ebenfalls.

Freebird: Viele Nonstop-Flüge bundesweit

Aus der NRW-Stadt Paderborn gibt es ebenfalls zwei Flüge die Woche, zudem von den aus dem Westen gut erreichbaren Flughäfen Hannover und Frankfurt. Und auch in Berlin, Erfurt, Friedrichshafen, Karlsruhe, Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart ist Freebird ab jetzt im Programm.

Im Winter wird die Zahl der Flüge an den Flughäfen Düsseldorf und Köln etwas reduziert. Dennoch gibt es dreimal die Woche die Chance, nonstop nach Antalya zu fliegen.