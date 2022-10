Flughafen Düsseldorf/Köln Bonn: Chaos zu Ferienstart! Regierung gibt Reisenden die Schuld – „Katastrophal“

Die Herbstferien in NRW haben begonnen! Und damit geht die große Reise-Welle wieder los – auch an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn.

Menschenmassen warten in Endlos-Schlangen an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn auf ihren Abflug in den wohlverdienten Urlaub – dieses Bild bot sich uns in den Sommerferien. Grund dafür war unter anderem der hohe Personal-Mangel. Viele Angestellte hatten sich während der Corona-Krise in anderen Branchen einen Job gesucht.

Flughafen Düsseldorf/Köln Bonn: So lief der Herbstferien-Start an den Airports

Und wie sieht es in den Herbstferien aus? Am 2. Oktober war der letzte Schultag in NRW. Die ernüchternde Erkenntnis: Eine Verbesserung zum Sommer gibt es laut den Aussagen von Reisenden nicht wirklich.

Am vergangenen Freitag und Samstag mussten wieder tausende Fluggäste teilweise stundenlang an den Sicherheitskontrollen ausharren!

Lange Wartezeiten bestimmen auch in den Herbstferien das Geschehen an den Flughäfen Düssldorf und Köln/Bonn. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Flughafen Düsseldorf/Köln Bonn: Deutliche Worte aus der Wirtschaft

„Katastrophal“ – so bezeichnet Markus Rieß, Vorstandsvorsitzender des Düsseldorfer Versicherungskonzerns Ergo, die Zustände am Airport gegenüber der „Rhenischen Post“. „Der Airport in seinem aktuellen Zustand ist eine ganz schlechte Visitenkarte für Düsseldorf, dabei sollte er das Tor zur Welt sein.“ Als Außenstehender habe man den Eindruck, als ob sich die Verantwortlichen hinter den Problemen von Dienstleistern versteckten.

Flughafen Düsseldorf/Köln Bonn: Lange Wartezeiten zum Ferien-Start

„Es fehlen in der Spitze bis zu 130 Kräfte beim zuständigen Sicherheitsdienstleister“, erklärte Verdi-Sekretär Özay Tarim.

Und auch am Flughafen Köln/Bonn sah es zum Ferien-Start nicht besser aus: Laut eigenen Aussagen warteten einige Reiselustige hier bis zu eineinhalb Stunden, bis sie an der Reihe waren. Allerdings entspanne sich die Lage hier zwischenzeitlich auch immer wieder.

Flughafen Düsseldorf/Köln Bonn: Innenministerium sieht Schuld auch bei den Reisenden

Die Bundesregierung nimmt dabei nicht nur die Flughäfen in die Pflicht: Reisende seien teilweise selbst schuld an den langen Wartezeiten! Laut der „Rheinischen Post“ erklärte das Innenministerium die Warteschlangen „liegen nicht ausschließlich in der Frage der Organisation der Kontrollen, sondern zum Beispiel in der vermehrten Mitnahme von Handgepäck begründet, was die Kontrollen erheblich verlängert“.

Außerdem betonte das Innenministerium, dass die Lage längst nicht so schlimm sei, wie Beteiligte berichten.