Flughafen Düsseldorf: Dutzende Flüge gestrichen – Reisende müssen Schlimmes befürchten

Es ist offiziell: Am Montag (27. März) kommt der bundesweite Mega-Streik! Der Warnstreik trifft vor allem den öffentlichen Verkehr an Land und in der Luft – so werden auch der Flughafen Köln/Bonn und der Flughafen Düsseldorf bestreikt.

Während der Flughafen Köln/Bonn bereits bekannt gegeben hat, dass über 100 Passagierflüge am Montag gestrichen werden, hüllt sich der Flughafen Düsseldorf in Schweigen und macht es damit vielen Reisenden besonders schwer, sich darauf vorzubereiten.

Flughafen Düsseldorf: „Viele Flugstreichungen“ erwartet

Pünktlich zum Wochenstart müssen viele Pendler und Reisende schon starke Nerven beweisen. Wenn der Warnstreik am Montag um 0 Uhr nachts startet, geht 24 Stunden lang kaum noch etwas. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die direkt am Flughafen angestellt sind und die Angestellten der Luftsicherheit zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Der Flughafen Köln/Bonn geht davon aus, dass mindestens drei Viertel der Passagierflüge deshalb gestrichen werden. Nach Stand von Sonntag (26. März) können von 175 geplanten Starts und Landungen 132 nicht stattfinden. Laut des Airports könnte es aber in Folge des Streiks auch zu weiteren Ausfällen oder Umleitungen kommen.

Der Flughafen Düsseldorf habe für den Montag 330 Starts und Landungen geplant. „Der Streik wird zu vielen Flugstreichungen führen“, teilte der Airport dazu mit. Eine genaue Zahl könne man aber nicht angeben, diese stehe erst am Montag fest, gab eine Sprecherin weiter an. In jedem Fall wird aber bereits der Late-Check-In am Sonntag nicht möglich sein.

Flughafen Düsseldorf: Reisende leiden unter Ungewissheit

Darüber hinaus empfiehlt der Flughafen Düsseldorf allen Reisenden, sich bei der jeweiligen Airline oder dem Reiseveranstalter über den Status des geplanten Fluges zu informieren. Das Problem dabei: Diese haben offenbar selbst keine gesicherten Informationen über die Lage am Flughafen Düsseldorf.

Auf Facebook machen deshalb viele Reisende ihrem Ärger Luft, klagen über die Ungewissheit bezüglich ihrer Pläne. „Ob der Flug wie geplant stattfinden kann, entscheidet aber doch gar nicht die Airline! Solange Sie den Airlines nicht sagen, dass die Flüge am Boden nicht abgefertigt werden können, werden die Flüge nicht gecancelled! Ich habe Qatar nun viermal angerufen, die haben kein Update (von Ihnen!). Daher ist der Flug am 27.03. um 15:25 weiterhin confirmed und kann nicht umgebucht werden. Frankfurt und München machen das besser! Dort steht einfach fest, dass nix abgefertigt wird und alle können umbuchen“, schildert ein Mann das Problem in den Kommentaren. Eine andere Frau findet ebenfalls: „Es ist echt doof!!! Absagen wäre einfacher als diese Ungewissheit“.

Die Verdi fordert für die festen Mitarbeiter des Flughafen Düsseldorfs rund 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr Gehalt . Für die Sicherheitsarbeiter gelten andere Forderungen, wie zum Beispiel Zeitzuschläge an Sonn- und Feiertagen.