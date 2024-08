Flughafen Düsseldorf: Anwohner laufen Sturm gegen Airport – „Schlechter als die Deutsche Bahn“

Mega-Ärger rund um den Flughafen Düsseldorf! Anwohner gehen auf die Barrikaden – und behaupten sogar: Der Landeshauptstädter Airport sei „schlechter als die Deutsche Bahn“.

Es sind harte Anschuldigungen, die der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ gegen den Flughafen Düsseldorf erhebt. Sie kritisieren: Der Airport verstößt zu oft gegen das Nachtflugverbot! Doch der Flughafen sieht das alles anders.

Flughafen Düsseldorf: Nach den Sommerferien folgt das Theater

Die Sommerferien sind gerade zu Ende, da gibt es richtig Stress. Wie „t-online“ berichtet, beschwert sich der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ zum Ferienende über die nächtlichen Flugbewegungen am Düsseldorf Airport. Diese sollen „entschieden zu hoch“ gewesen sein.

Das Nachtflugverbot gilt in Düsseldorf ab 23 Uhr. Laut Angaben des Vereins sollen es in den sechs Wochen Ferien jedoch 410 Starts und Landungen nach 23 Uhr gegeben haben. Im Vergleich zu den vergangenen Sommerferien 2023 sei das ein Zuwachs von 63 Flügen!

Flughafen Düsseldorf widerspricht dem Verein

Laut einer Analyse der Flugbewegungen soll für den Großteil der Nachladungen eine mangelnde Planung verantwortlich sein. So behauptet es zumindest der Verein. Schon tagsüber würden Verspätungen anfallen, die sich bis in die Nacht ziehen würden. Im Juli sollen nur 20 Prozent der Starts am Flughafen Düsseldorf pünktlich gewesen sein. „Damit ist der Flughafen Düsseldorf noch schlechter als die Deutsche Bahn“, behauptet Werner Kindsmüller, Vorsitzender von „Kaarster gegen Fluglärm“.

Doch das sieht der Flughafen Düsseldorf anders, betont auf Nachfrage von „t-online“: Diese Darstellung entspricht nicht den Tatsachen! Im Bezug auf die verspäteten Nachtlandungen gibt es am Airport eine positive Entwicklung – trotz des Extrem-Wetters! Der Sprecher sagt: „Von 302 verspäteten Nachtlandungen resultierten allein 189, das sind 63 Prozent, aus diesen externen Einflüssen.“ Man darf gespannt sein, ob der Streit in die nächste Runde geht…