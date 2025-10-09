Großer Andrang zu Herbstferien in NRW am Flughafen Düsseldorf erwartet – Polizei mit wichtigem Hinweis

Die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen (13. bis 25. Oktober) stehen vor der Tür, und viele Reisende zieht es in den wohlverdienten Urlaub. Am Flughafen Düsseldorf wird es jedoch voraussichtlich voll werden. Damit du entspannt starten kannst, hat die Bundespolizei einige hilfreiche Tipps für dich parat.

Vor der Abreise solltest du unbedingt überprüfen, ob deine Reisedokumente wie Personalausweis oder Reisepass noch gültig sind. Besonders wichtig: Seit Januar 2024 können Kinderreisepässe nicht mehr verlängert werden. Innerhalb der EU reicht ein Personalausweis, während für Reisen in Länder außerhalb der EU ein Reisepass notwendig ist. Jedes Familienmitglied braucht ein eigenes Dokument.

SO vermeidest du unnötigen Stress am Flughafen Düsseldorf

Am Flughafen Düsseldorf gilt: Früh da sein, ist die halbe Miete! Plane ausreichend Zeit für den Check-in, die Sicherheitskontrolle und mögliche Wartezeiten ein. Informiere dich vorab auf den Websites deiner Fluggesellschaft und des Flughafens über aktuelle Hinweise. Nach dem Check-in solltest du direkt zur Sicherheitskontrolle gehen, um unnötigen Stress zu vermeiden.

An der Luftsicherheitskontrolle kannst du durch ein paar einfache Maßnahmen Zeit sparen. Begrenze dein Handgepäck auf ein Stück und nimm nur Dinge mit, die du während des Fluges wirklich brauchst. Flüssigkeiten dürfen maximal in 100-ml-Behältnissen transportiert werden, die in einen durchsichtigen und wiederverschließbaren Beutel (max. 1 Liter) passen. Medikamente oder Babynahrung sind hiervon ausgenommen, müssen aber nachgewiesen werden. Elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets gehören in eine separate Gepäckwanne. Vergiss außerdem nicht, Jacken auszuziehen, Hosentaschen zu leeren und Kopfbedeckungen abzunehmen.

Wichtige Hinweise zur Grenzkontrolle

Auch bei der Grenzkontrolle gibt es nützliche Hinweise. Halte deine Reisedokumente griffbereit und entferne Schutzhüllen oder sonstige Gegenstände aus den Papieren. Für Nicht-EU-Bürger bietet der Flughafen Düsseldorf seit Juli 2023 zudem die praktische EasyPASS-Grenzkontrolle an. Diese teilautomatisierte Kontrolle ist schnell und unkompliziert, wenn du mindestens zwölf Jahre alt bist und über einen elektronischen Reisepass sowie ein gültiges Visum oder einen Aufenthaltstitel verfügst.

Detaillierte Informationen findest du auf www.bundespolizei.de und www.easypass.de . Mit diesen Tipps wird deine Reise am Flughafen Düsseldorf hoffentlich stressfrei und entspannt beginnen. Schöne Ferien!