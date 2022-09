Flughafen Düsseldorf an Belastungsgrenze – Experten mit Horror-Prognose für NRW-Herbstferien

Die Sorgen am Flughafen Düsseldorf wachsen!

Vor den Herbstferien, die am ersten Oktober-Wochenende starten, rechnet der Flughafen Düsseldorf wieder mit einem Ansturm von Reisenden – der für mächtig Chaos sorgen dürfte.

Flughafen Düsseldorf rechnet mit über einer Million Reisenden

1,1 Millionen Reisende – einen derartigen Andrang erwartet der Flughafen Düsseldorf in den zwei Wochen Herbstferien. Damit erreicht der Airport bereits rund 76 Prozent seiner durchschnittlichen Auslastung vor der Corona-Pandemie.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Doch das Chaos ist vorprogrammiert. Schon im Sommer sorgte der Personalmangel bei Security-Dienstleistern gigantische Warteschlangen am Check-In aus – und auch die Gepäckabwicklung verlief alles andere als reibungslos.

Probleme, die seitdem keinesfalls behoben werden konnten. Daher droht im Herbst nun eine Fortsetzung des Chaos.

Werden die Herbstferien so chaotisch wie die Sommerferien?

Der Flughafen Düsseldorf warnt daher Reisende bereits vor den zu erwartenden Zuständen. Ein Tipp des Airports: Das Gepäck bei einem frühen Start bereits am Vorabend abzugeben.

Droht in den Herbstferien wieder Chaos am Flughafen Düsseldorf? Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

„Das sind unmögliche Zustände“, sagt der Verdi-Sekretär Özay Tarim gegenüber der „Rheinischen Post“. „Die Knappheit an Sicherheitspersonal führt praktisch zwangsweise zu immer neuen Problemen.“

Die Bundespolizei in NRW wagt zwar die zuversichtliche Prognose, dass es nicht ganz so schlimm werde wie in den Sommerferien – die 100 zusätzlich fortgebildeten Mitarbeiter sollen aber nur um absoluten Notfall an den Flughäfen aushelfen.