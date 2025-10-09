Mieser Gestank auf dem Weg zum Flughafen Düsseldorf – Eurowings-Pilot zieht die Reißleine

Unangenehme Überraschung über Hamburg! Kurz nach dem Start eines Eurowings-Flugs Richtung Flughafen Düsseldorf kehrte die Maschine plötzlich um.

Der Grund: ein mysteriöser Gestank an Bord, der sofort Alarm auslöste. Ohne Passagiere, aber mit zwei Crew-Mitgliedern an Bord, musste das Flugzeug am Hamburg Airport notlanden.

Zwischenfall auf dem Weg zum Flughafen Düsseldorf

Die Crew reagierte schnell und brachte die Maschine sicher zurück nach Hamburg. Dort wartete die Flughafenfeuerwehr bereits vor Ort, um den Vorfall zu überprüfen. Ein Sprecher des Flughafens bestätigte: „Der Geruch stand in keinem Zusammenhang mit einem Brand und war undefinierbar.“

Zum Glück bestand keine Gefahr für Menschen. Dennoch wurde der Flugverkehr in Hamburg für etwa 15 Minuten unterbrochen, bis der Vorfall geklärt war. Der Eurowings-Flieger selbst blieb nach der Notlandung am Boden.

Kein Weiterflug zum Flughafen Düsseldorf

Warum der eigentümliche Geruch auftrat, blieb auch nach den Untersuchungen der Feuerwehr unklar. Der Geruch stände nicht in Verbindung mit einem Brand und sei allgemein undefinierbar, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Ob und wann die Maschine erneut Richtung Flughafen Düsseldorf starten kann, war zunächst unklar. (mit dpa)